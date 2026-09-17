홍혜걸, '30만원 전국투어' 루머에 격노…"강연 들은 의사 나오면 차 사드린다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 의학전문기자 출신 방송인 홍혜걸이 온라인상에서 제기된 '의사 대상 30만원 전국투어 강연' 주장에 직접 반박했다.

홍혜걸은 17일 자신의 SNS에 익명 커뮤니티 '82쿡'에 올라온 게시물을 캡처해 공개하며 "내가 의사 상대로 30만원씩 받고 홍보니 규제니 전국투어 강연했고, 그걸 본인이 직접 보았다고 말한다"고 해당 주장을 소개했다.

공개된 게시물 작성자는 홍혜걸에 대해 "홍 기자는 의사 상대로 주말마다 전국투어하면서 홍보법 규제 쪽으로 강의하고 다닌다"며 "2007년도에 직접 봤고 당시 인당 30만원 받았는데 발 디딜 틈이 없을 정도였다"고 주장했다.

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이에 홍혜걸은 사실무근이라며 강하게 반박했다. 그는 "어처구니없다. 단 한 번도 그런 강연 한 적 없다"며 "나에게 30만원 내고 강연 들은 의사 있다면 나와달라. 차라도 한 대 사드리겠다"고 밝혔다.

한편 홍혜걸은 서울대학교 의과대학을 졸업한 의사 출신 의학전문기자로, 중앙일보에서 의학전문기자로 활동하며 이름을 알렸다. 이후 방송과 강연, 유튜브 등을 통해 의학·건강 정보를 전달해왔다. 아내는 의사 겸 방송인 여에스더로, 두 사람은 슬하에 두 아들을 두고 있다.

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홍혜걸은 현재 유튜브 채널 '의학채널 비온뒤' 등을 통해 대중과 소통하고 있으며, 각종 사회·의학 현안에 대해서도 자신의 SNS를 통해 적극적으로 의견을 밝혀왔다.

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olzllovely@sportschosun.com