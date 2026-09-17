[공식] 허양임, 고지용 "아들 6번 만나" 주장에 입 열었다 "내가 먼저 법원에 청구" (전문)

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[스포츠조선 정유나 기자] 의사 허양임이 전 남편 고지용과 아들 승재 군의 면접교섭을 둘러싼 논란에 직접 입장을 밝혔다.

허양임은 17일 개인 계정을 통해 "안녕하세요. 허양임입니다"라고 운을 뗐다.

허양임은 "승재의 단독 친권자로서 감수성이 예민한 나이에 접어든 승재를 먼저 생각하다 보니, 제 입장을 밝히는 것이 대단히 조심스럽습니다"라고 밝혔다.

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이어 이혼 당시 면접교섭에 관한 별도의 정함이 없었다고 설명했다. 그는 "이혼 당시 정기적인 면접교섭에 관한 별도의 정함은 없었습니다"라며 "최근 고지용 씨로부터 제가 승재에 대한 면접교섭 권한을 부당하게 제한하고 있다는 주장이 있어, 제가 먼저 법원에 면접교섭 심판청구를 한 상태입니다"라고 전했다.

앞서 고지용 측은 아들 승재 군과의 면접교섭이 제대로 이뤄지지 않고 있다며 법적 대응에 나섰다는 입장을 밝혔다. 고지용 측은 2024년 4월 합의 이혼 이후 약 2년 동안 아들을 만난 횟수가 6차례 정도에 그쳤다고 주장했다.

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이에 허양임이 직접 자신의 입장을 밝힌 것이다.

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허양임은 향후 법원의 결정에 따르겠다는 입장도 분명히 했다. 그는 "향후 법원의 결정에 따라 면접교섭을 성실하게 진행할 예정입니다"라고 덧붙였다.

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한편 가정의학과 전문의 허양임은 고지용과 2013년 결혼해 이듬해 아들 승재 군을 품에 안았다. 이들 가족은 2017년 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 함께 출연하며 큰 사랑을 받았으나, 지난 7월 2년 전 이혼했다는 사실을 뒤늦게 밝혔다.

[다음은 허양임 입장 전문]

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안녕하세요. 허양임입니다.

승재의 단독 친권자로서 감수성이 예민한 나이에 접어든 승재를 먼저 생각하다 보니, 제 입장을 밝히는 것이 대단히 조심스럽습니다.

이혼 당시 정기적인 면접교섭에 관한 별도의 정함은 없었습니다. 최근 고지용 씨로부터 제가 승재에 대한 면접교섭 권한을 부당하게 제한하고 있다는 주장이 있어, 제가 먼저 법원에 면접교섭 심판청구를 한 상태입니다.

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향후 법원의 결정에 따라 면접교섭을 성실하게 진행할 예정입니다.

jyn2011@sportschosun.com