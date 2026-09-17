조혜련, '빙수 가게 5개' 오픈했지만 전부 폐업.."다 말아먹어, 겨울에 안 팔려"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 조혜련이 과거 빙수가게를 오픈했다가 폐업한 사실을 털어놨다.

16일 '조회련: 조혜련' 유튜브 채널에는 '16일 '나야, 명수야? 결혼까지 생각했던 30년 지기 남사친 김구라와 단 둘이서 첫 데이트'라는 제목의 영상이 공개됐다.

조혜련은 "오늘 설레는 날이다. 남사친을 만나러 간다. 둘이 밥 먹은 적이 없다"라고 말했다. 잠시 후 공개된 남사친의 정체는 김구라였다.

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조혜련은 식당에서 김구라를 만난 후에도 "단둘이서 데이트하는 게 처음"이라며 너스레를 떨었고 김구라는 "그냥 밥 먹는 거지. 그런 프레임 씌우지 마"라며 선을 그어 웃음을 안겼다.

그런가 하면 조혜련은 옛 이야기를 하며 "구라가 옛날에는 따뜻함이 없었다. 나도 나도 심적으로 여유가 없었다"라고 떠올렸고, 김구라는 "너도 옛날에 빙수가게 5개씩 하지 않았나"라며 역시 여유가 없던 조혜련을 언급했다. 조혜련은 "그랬지. 다 말아먹고"라며 씁쓸해했고, "겨울에 너무 춥더라"라며 저조했던 겨울 매출을 떠올렸다.

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조혜련은 지난 7월 KBS 2TV 예능 '살림하는 남자들 시즌2'에서도 "겨울에 추워져서 다 처분했다. 많이 힘들었다. 겨울에 그렇게 빙수가 안 필릴 지 몰랐다"라며 빙수 가게 폐업 사실을 언급한 바 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com