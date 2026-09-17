[SC인터뷰]"이렇게 큰 스케일은 처음"…'암살자(들)' 허진호 감독, 미스터리 추적극 도전

사진 제공=㈜하이브미디어코프

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] '멜로 장인' 허진호(63) 감독이 영화 '암살자(들)'을 통해 미스터리 추적극 연출에 도전했다.

23일 개봉하는 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기로, '천문: 하늘에 묻는다', '보통의 가족'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

작품 개봉을 앞두고 스포츠조선과 만난 허 감독은 "'암살자(들)'은 시나리오 공모전에서 처음 봤던 대본"이라며 "제가 국민학교 5학년 때 일어났던 일이고, 전 국민이 슬퍼했던 일로 기억이 난다. 그 이야기를 대본으로 다시 읽어보면서 '영화로 만들어볼 수 있지 않을까' 싶었다"고 연출 계기를 전했다.

Advertisement

작품을 완성하기까지 오랜 시간이 걸렸던 이유에 대해서도 설명했다. 허 감독은 "제가 예민했던 부분도 있지만, 어떤 시점에서 이야기를 풀어가야 할지 고민이 됐다. 어떻게 보면 이 영화를 통해서 사건을 해결하거나 결론을 내리는 방식으로 갈 순 없었다"며 "실제 있었던 사건이기도 하고, 피해자 분들도 계시기 때문에 더 신경을 써야 했다"고 전했다.

허 감독은 앞서 '봄날은 간다', '8월의 크리스마스' 등을 통해 멜로 장르 연출에 강점을 드러내온 바 있다. '암살자(들)'을 통해 새로운 장르 연출에 도전한 그는 "저도 이렇게 스케일이 큰 영화는 처음 찍어본다. 거의 모든 신에 배우가 30명에서 40명씩 등장하지 않나. 아무래도 미스터리 추적극 형식을 띠어야 하다 보니까, 관객에게 긴장감을 줄 수 있어야 한다고 생각했다. 이모개 촬영감독님이 '서울의 봄'도 촬영을 해보셨기 때문에, 장르적인 부분에 있어서는 조언을 구했다"고 전했다.

영화 '암살자(들)' 스틸. 사진 제공=㈜하이브미디어코프

Advertisement

극 중 유해진이 형사 캐릭터로, 박해일과 이민호는 신문기자 캐릭터로 등장해 열연을 펼쳤다. 허 감독은 "박해일은 '덕혜옹주'때 함께 작업을 해봤는데, 그때도 부장 역할이었다(웃음). 기자의 느낌을 잘 표현할 것 같았고, 이 역할을 박해일이 연기했으면 했다. 유해진의 연기는 다들 느끼시겠지만, 어떤 틀에 갇혀있다기 보단, 살아서 움직이는 느낌을 받았다. 이민호는 그동안 드라마를 통해서 봐왔는데, 좀 더 현실적인 캐릭터를 맡았을 때 매력적으로 보이지 않을까 싶었다"고 전했다.

Advertisement

이어 박해일과 이민호가 보여준 기자 선후배 케미에도 극찬을 보냈다. 허 감독은 "박해일이 현장에서 좋은 선배이자 형 역할을 잘했다. 권위적이지 않고 후배들의 의견을 경청해 준 덕분에 촬영 분위기가 편해졌다. 이민호가 공중전화로 사건을 보고하는 신을 첫 신으로 찍었는데 당시 날씨가 굉장히 더웠다. 실내에 에어컨도 없었는데, 박해일이 밑에 쭈그려 앉아서 이민호의 대사를 다 받아쳐주더라. 저도 깜짝 놀랐고, 이민호도 깜짝 놀랐다"고 말했다.

Advertisement

또 이민호가 보여준 즉흥적인 애드리브에도 만족감을 드러냈다. 허 감독은 "이민호는 거침이 없었다. 현장에서 자유롭게 연기를 하더라. '쌍화차 좋아하세요?'라고 대사를 하는 신도, 원래 과일바구니를 들고 가는 신이었는데 이민호가 '감독님 뭔가 뇌물 같고 보기 안 좋은 것 같아요. 다른 것 없을까요?'라고 하더라. 그래서 그냥 없이 가자고 했는데, 갑자기 이민호가 쌍화차 이야기를 꺼냈다. 저는 전혀 예측하지 못한 상황이 나올 때마다 캐릭터가 살아있는 것 같아 기분이 좋더라. 현장에서 본 스태프들도 제가 그렇게 좋아하는 걸 처음 봤다고 했다"고 전했다.

사진 제공=㈜하이브미디어코프

특히 '암살자(들)'은 박정민, 정우성, 심은경, 박해준 등 다채로운 배우들이 특별출연으로 합류했다. 허 감독은 "기자간담회에서도 말씀드렸지만, 등장인물들이 많이 나오는 걸 좋아하지 않는다. 캐릭터보다 배우 그 자체로 보일 수 있지 않을까 우려됐다. 한 회장 역할은 정우성이 눈물을 글썽이면서 연기하더라. 그 정도로 진심일 줄 몰랐다. 또 영화에서 인물들이 거의 한 번씩 등장하지만, 관객 분들의 기억에 남았으면 했다. 개인적으로 첫 모니터 시사를 했을 땐 '배우 보는 맛이 있네?'라고 스태프들한테 이야기했다. 보시는 분들에 따라 '왜 이렇게 많은 배우들이 나오지?' 싶을 수도 있는데, 전 생각보다 괜찮았던 것 같다"고 흡족해했다.

Advertisement

극 중 심은경과 박해준이 재일교포로 등장해 일본어가 섞인 한국어를 구사한다. 이에 허 감독은 "심은경이 맡았던 역할은 원래 남자 캐릭터였다. 근데 형사 캐릭터도 그렇고 기자 캐릭터도 다 남성으로 구성돼 있으니까 여성 캐릭터가 등장했으면 했다. 심은경이 또 일본어를 잘하니까, 영화 '신문기자'를 봤는데 연기에 감탄했다. 그때 농담처럼 '심은경이 해주면 좋지 않을까' 했는데 고맙게도 함께 해줬다. 심은경이 여러 강도로 일본어 섞인 대사를 했는데, 그렇게 하면 못 알아듣겠더라. 그 경계가 불분명해서 참고하기가 어려웠다"고 말했다.

이어 대통령과 영부인 배역 캐스팅 과정에 대해서도 "너무 지명도 있는 배우가 연기하면 불편할 것 같았다. 박정희 전 대통령 역할은 김승훈이란 배우가 연기했는데, 12년 전 '덕혜옹주' 때도 박정희 전 대통령 역할을 맡았다"고 전했다.

사진 제공=㈜하이브미디어코프

마지막으로 허 감독은 '암살자(들)'로 추석 극장가를 찾은 소감에 대해 "설레면서 기대도 된다. 10년 넘게 고민하면서 준비했던 작품인데, 추석 시장에 개봉하게 돼 기쁘다. 관객 분들이 많이 사랑해 주셨으면 하는 바람"이라며 "저희 영화는 전 연령층이 볼 수 있는 작품이지 않을까 싶다"고 말했다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com