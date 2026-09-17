숙행, '상간 소송' 1심 패소했는데…13일 만에 복귀 콘서트 강행

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 숙행이 상간녀 위자료 청구 소송 1심에서 패소한 가운데, 판결 13일 만에 복귀 콘서트를 열고 팬들과 만난다.

수원지방법원 성남지원 민사7단독은 17일 A씨가 숙행을 상대로 제기한 상간녀 위자료 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 법원이 숙행에게 일정 부분 위자료 지급 책임이 있다고 판단한 것이다.

이번 소송은 A씨가 JTBC '사건반장'을 통해 남편과 유명 트로트 가수의 불륜 의혹을 제기하면서 세간에 알려졌다.

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당시 A씨는 남편이 유명 가수와 외도한 뒤 집을 나가 동거하고 있다고 주장했다. 방송에서는 한 남녀가 엘리베이터 안에서 포옹하고 입을 맞추는 모습이 담긴 CCTV 영상도 공개됐다.

이후 A씨가 지목한 가수의 정체가 숙행으로 알려지면서 파장이 일었다.

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숙행은 상대 남성의 혼인 관계가 이미 파탄 난 것으로 알고 교제를 시작했다며 자신 역시 피해자라는 입장을 밝혔다.

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숙행은 소속사를 통해 "상대방이 사실상 혼인 관계가 파탄 났고 법적으로 정리하는 단계만 남았다고 해 그 말을 믿고 교제했다"며 "해당 내용이 사실과 다르다는 것을 알게 된 뒤 관계를 정리했다"고 해명했다.

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이어 "모든 사실관계는 추후 법적 절차를 통해 밝히겠다"며 법원의 판단을 받겠다는 뜻을 밝혔다.

상대 남성 역시 숙행은 자신의 말을 믿었을 뿐이라며 잘못은 자신에게 있다는 취지로 숙행을 옹호했다. 그러나 1심 재판부는 A씨의 청구를 일부 받아들이면서 숙행 측의 해명을 전부 받아들이지는 않았다.

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숙행 측이 이번 판결에 불복해 항소할지는 아직 알려지지 않았다.

이런 가운데 숙행은 예정된 콘서트를 통해 활동 재개에 나선다. 숙행은 오는 30일 서울 목동 아르떼 서울 뮤즈홀에서 팬들을 만날 예정이다. 1심 패소 판결이 나온 지 불과 13일 만이다.

이번 공연에는 '팬들과 함께하는 특별한 시간, 다시 노래로'라는 슬로건이 내걸렸다. 불륜 의혹과 상간 소송으로 활동에 제동이 걸렸던 숙행이 무대를 통해 본격적인 복귀에 나서는 모양새다.

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법적 절차를 통해 사실관계를 밝히겠다고 강조했던 숙행이 1심에서 패소한 직후에도 예정대로 콘서트를 진행하기로 하면서, 그의 복귀를 둘러싼 대중의 시선이 엇갈릴 것으로 보인다.

narusi@sportschosun.com