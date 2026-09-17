'던전앤파이터 모바일', 신규 캐릭터 '아처' 출격…'루크 레이드'는 1인 모드로

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넥슨의 '던전앤파이터 모바일'에 신규 캐릭터 '아처'가 합류했다. 원작에서 선보였던 두 전직 '뮤즈'와 '트래블러'를 모바일 환경에 맞춰 구현한 가운데, 최고난도 콘텐츠인 '루크 레이드'는 1인 플레이를 중심으로 개편했다.

넥슨은 17일 모바일 액션게임 '던전앤파이터 모바일'에 신규 캐릭터 '아처'를 업데이트했다고 밝혔다. '아처'는 활을 주무기로 사용하는 선계인 캐릭터로, 이번 업데이트를 통해 '뮤즈'와 '트래블러' 두 전직을 선택할 수 있다.

'뮤즈'는 활 형태의 악기 '선현궁'을 기타처럼 연주하는 지능 기반 버퍼 캐릭터다. 적을 공격해 '신수력'을 확보한 뒤 상황에 맞는 악보를 연주해 파티원에게 버프를 제공한다. 악보 연주는 모바일 환경을 고려해 기본 공격 버튼만으로 발동할 수 있도록 조작 방식을 단순화했다.

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'트래블러'는 전용 무기 '장궁'과 다양한 도구를 활용하는 힘 기반 물리 딜러다. 스킬 후딜레이를 취소해 지상과 공중 스킬을 연결하는 '셋 업: 맹격'을 중심으로 전투를 이어가며, 연계 과정에서 장전한 탄환을 '신무병장 유성'으로 쏟아내는 방식이다.

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신규 자원 '미스트'를 정제해 탄환을 장전하는 시스템도 적용됐다. 지상과 공중을 오가는 스킬 연계가 핵심인 만큼 두 전직은 서로 다른 방식으로 '아처'의 전투 스타일을 구현했다.

최고난도 레이드 콘텐츠인 '루크 레이드'도 함께 추가됐다. '던파모바일 2.0'이 추구하는 높은 자유도와 가벼운 플레이 방향에 맞춰 1인 모드를 중심으로 설계한 것이 특징이다. 입장 레벨은 90이며, 기존 레이드처럼 2~3명이 함께하는 파티 플레이도 가능하다. 총 3단계로 구성됐으며 각 단계에서 네임드와 보스 몬스터를 상대하면서 세력을 키워온 '루크'의 군대를 추격하는 이야기가 전개된다.

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레이드 클리어 보상으로는 전용 '루크 레이드 무기'와 '루크 레이드 목걸이·반지', 제작 재료 '모놀리움' 등이 제공된다. 또 보상으로 획득한 '경매 주화'를 활용해 하루 두 차례 열리는 '주화 경매'에 참여할 수 있으며, 신규 몬스터 카드 등 다양한 아이템을 획득할 수 있다.

넥슨은 '아처' 업데이트를 기념한 성장 지원 이벤트도 마련했다. 10월 22일 오전 6시까지 진행되는 '감이 차오른다 가자'에서는 감나무를 키워 '왜곡된 프리즘', '라이언 코크스' 등 성장 재료를 얻을 수 있다. 11월 26일 오전 6시까지는 이용자가 지정한 1~85레벨 캐릭터에 경험치 증가 버프를 제공하고 에픽 방어구와 골드 등을 지급하는 성장 지원 이벤트가 이어진다.

같은 기간 '아처'를 생성하면 주요 능력치와 공격·캐스팅 속도 등을 높여주는 전용 버프가 적용된다. 출석 등 간단한 미션을 수행하면 '마스터 계약(7일)'과 '아처' 전용 무기 아바타 '일렉 기타 레드·블루'도 받을 수 있다.

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이번 업데이트는 신규 캐릭터 추가와 함께 핵심 엔드 콘텐츠의 플레이 방식까지 손봤다는 점에서 '던파모바일 2.0'의 방향성을 보여주는 업데이트다. 특히 레이드의 1인 모드 강화는 다른 이용자와의 파티 구성에 부담을 느끼는 이용자까지 최고난도 콘텐츠의 접근성을 높이려는 변화로 풀이된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com