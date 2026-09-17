그레이비츠, KBO리그 기반 '작전야구매니저' 원스토어 출시

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그레이비츠가 KBO리그를 기반으로 한 모바일 야구 매니지먼트 게임으로 시장에 도전장을 던졌다. 경기 전체를 직접 조작하는 대신 빠른 시뮬레이션에 작전 개입을 더해, 야구의 흐름을 읽고 승부처에서 판단하는 재미를 앞세웠다.

그레이비츠는 모바일 야구 시뮬레이션 게임 '작전야구매니저'를 17일 원스토어에 정식 출시한다고 밝혔다. '작전야구매니저'는 프로야구 경기의 흐름과 선수 운용을 모바일 환경에 맞춰 간결하게 구현한 게임이다. 경기는 시뮬레이션을 기반으로 자동 진행되며, 이용자는 경기 중 주요 승부처에서 작전을 선택해 흐름에 개입할 수 있다.

모든 플레이를 직접 조작하는 방식과 달리 경기를 빠르게 진행하면서 필요한 순간에만 판단을 내리는 구조다. 주요 장면은 하이라이트 형태로 연출해 실제 야구 경기를 지켜보는 듯한 재미도 더했다.

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선수 육성에서는 훈련과 돌파, 교정, 강화 등 다양한 성장 시스템을 제공한다. 높은 등급의 선수를 확보하는 데만 초점을 맞추기보다 기존 선수를 지속적으로 성장시키고, 선수의 특성과 역할에 맞춰 로스터를 구성할 수 있도록 했다.

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구단 운영 요소도 마련했다. 팀컬러와 시너지, 팀 마스터리 등을 통해 개별 선수의 능력치뿐 아니라 전체적인 팀 구성과 운영 방향을 고민하도록 설계했다. 신규 콘텐츠가 추가될 때 기존 선수의 가치가 급격하게 떨어지는 이른바 스탯 인플레이션을 줄이는 데도 초점을 맞췄다. 기존 선수와 신규 선수가 장기적으로 함께 활용될 수 있도록 밸런스를 고려했다는 설명이다.

그레이비츠 관계자는 "'작전야구매니저'는 복잡하고 긴 플레이보다 야구 시뮬레이션의 핵심 재미를 빠르게 경험하면서도 선수 육성과 로스터 구성에서는 충분한 깊이를 느낄 수 있도록 만드는 데 집중한 게임"이라며 "직접 모든 플레이를 조작하지 않아도 경기를 지켜보는 재미와 중요한 순간에 작전을 선택하는 재미를 함께 전달하고자 했다"고 말했다. 정식 출시를 기념해 원스토어에서는 30% 포인트백 이벤트를 진행한다. 게임 내에서도 출석과 미션, 패스형 이벤트 등을 통해 구단 성장에 필요한 보상을 제공한다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com