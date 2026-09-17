넷마블, TGS서 신작 '펄인블루' 공개…일본 시장 공략 시동

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넷마블이 일본 최대 게임 전시회 '도쿄게임쇼 2026(TGS 2026)'에서 신작 '펄인블루'를 공개하고 현지 시장 공략에 나섰다. 서브컬처 수집형 RPG를 앞세워 일본 이용자들과의 접점을 넓히는 모습이다.

넷마블은 17일 일본 마쿠하리 메세에서 개막한 'TGS 2026'에서 신작 모바일게임 '펄인블루'의 미디어 발표회를 진행했다고 밝혔다. 넷마블 부스에서 열린 이날 행사에는 정형준 넷마블엔투 개발PD와 야마시타 히로카즈 넷마블재팬 사업본부장이 참석해 게임의 주요 특징과 개발 현황, 세계관 등을 소개했다.

'펄인블루'의 주요 캐릭터를 연기한 일본 성우들도 현장을 찾았다. 일본 개그 콤비 'NON STYLE'의 이노우에 유스케를 비롯해 호우센 타에, 기쿠치 유리나 등이 무대에 올라 게임에 대한 이야기를 전하며 현지 관람객들의 관심을 끌었다.

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TGS 2026을 기념한 콘셉트 프로모션 영상도 이날 처음 공개됐다. 영상에는 '펄인블루'의 주요 캐릭터와 게임의 분위기를 담았으며, TGS 2026 특설 사이트와 일본 공식 X, 유튜브 채널 등을 통해 확인할 수 있다.

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넷마블은 전시 기간 현지 이용자를 대상으로 한 무대 행사도 이어간다. 18일부터 메인 캐릭터 성우진이 참여하는 토크쇼와 일본 인기 코스플레이어가 함께하는 코스프레 이벤트를 매일 진행한다. 21일에는 인기 버튜버 이누야마 타마키 등이 참여하는 '다크나이트' 드로잉 스테이지도 선보인다.

'펄인블루'는 러브코미디 애니메이션의 주인공이 된 듯한 연애 경험에 RPG 요소를 결합한 서브컬처 수집형 모바일 RPG다. 넷마블은 이번 TGS에서 게임을 처음 공개했으며, 정식 출시 전까지 일본 공식 X와 유튜브 등을 통해 게임 관련 정보를 순차적으로 공개할 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com