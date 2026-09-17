엔씨, TGS서 '아스오라' 첫 시연…글로벌 시장에 존재감 알린다

엔씨는 TGS 2026 현장에서 '아스트라에 오라티오'를 공개했다. 현장 미디어 프리뷰에 나선 디나미스 원 김인 아트 디렉터와 임종규 게임 디렉터(왼쪽부터). 사진제공=엔씨

Advertisement

Advertisement

엔씨가 일본 최대 게임 전시회 '도쿄게임쇼 2026(TGS 2026)'에서 신작 '아스트라에 오라티오'를 처음 공개 시연했다. 퍼블리싱 신작을 앞세워 글로벌 시장에서 새로운 가능성을 모색하는 한편, 스토리와 전투를 결합한 게임성을 직접 선보였다.

엔씨는 17일 개막한 TGS 2026에 참가, '아스트라에 오라티오(Astrae Oratio·이하 '아스오라')'의 첫 시연을 진행했다고 밝혔다. '아스오라'는 엔씨가 퍼블리싱하고 디나미스 원이 개발하는 마법 RPG다. 현실과 마법이 공존하는 세계를 배경으로, 이용자는 마법사들의 행정을 담당하는 기관인 '특구청'의 공무원 '주임'이 돼 도시 곳곳에서 벌어지는 사건을 마주하게 된다.

엔씨는 TGS에 '아스오라' 단독 부스를 마련하고 게임 속 세계를 오프라인 공간으로 옮겼다. 시연 공간은 게임의 주요 무대인 특구청을 모티브로 구성했으며, 관람객은 시나리오 모드와 전투 모드를 직접 체험할 수 있다.

Advertisement

부스 중앙의 스테이지는 도쿄타워와 대형 LED 스크린을 활용해 게임의 분위기를 강조했다. 게임 초반 이야기를 담은 '시나리오 상영회'도 진행한다. 삼성전자의 무안경 3D 모니터 '스페이셜 사이니지'를 활용해 입체적인 캐릭터를 체험할 수 있는 공간도 마련했다. 첫날인 17일에는 'Media Preview' 행사를 열고 디나미스 원 임종규 게임 디렉터와 김인 아트 디렉터가 직접 무대에 올라 게임의 특징과 개발 방향을 소개했다.

Advertisement

임종규 게임 디렉터는 '아스오라'의 핵심 요소로 전투와 스토리의 연결을 꼽았다. 임 디렉터는 "스토리와 아트, 전투 등의 플레이를 하나의 완성된 게임으로 만들고, 라이브 서비스를 통해 이를 확장해나갈 것"이라며 "도쿄게임쇼에서 선보이는 첫 시연을 시작으로, 새로운 이야기와 캐릭터로 연재물처럼 성장하는 게임을 지켜봐달라"고 말했다.

엔씨는 이번 TGS 시연을 시작으로 향후 글로벌 CBT를 통해 '아스오라'를 해외 이용자들에게 직접 선보일 예정이다. 현장에서 수집한 이용자 의견을 개발 과정에 반영해 게임의 완성도를 높여간다는 계획이다.

Advertisement

Advertisement

이번 TGS에서의 첫 시연은 '아스오라'가 어떤 게임인지 이용자들에게 처음으로 직접 확인시켰다는 데 의미가 있다. 특히 스토리와 전투를 하나의 흐름으로 묶겠다는 개발 방향이 실제 플레이에서 어떻게 구현될지가 향후 글로벌 테스트에서 확인할 부분이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com