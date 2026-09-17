[SC인터뷰] "외모? 크게 신경 안 써"…'암살자(들)' 이민호, 귀공자 벗고 현실로(종합)

사진 제공=㈜하이브미디어코프

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이민호(39)가 영화 '암살자(들)'을 통해 판타지적인 이미지를 벗고 현실에 발붙인 캐릭터로 돌아왔다.

23일 개봉하는 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기로, '천문: 하늘에 묻는다', '보통의 가족'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

최근 스포츠조선과 만난 이민호는 '암살자(들)'로 추석 극장가를 찾은 소감에 대해 "관객 분들에 영화로 명절 인사드리게 돼 감개무량하다"며 "좋은 작품으로 찾아뵙게 되어 행복하다"고 말했다.

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이민호는 극 중 열정 넘치는 신입 기자 영일을 연기했다. 그는 "어떻게 보면 기자로서 현장이나 상황을 제대로 살피고 정확한 정보를 취합해서 왜곡되지 않게 전달하는 것부터가 출발이라고 생각했다"며 "저 개인적으로도 있는 사실 그대로 소통하는 거에 목말라있던 지점도 있었다. 영화 안에서 주목받지 못한 피해자가 나오지 않나. 아마 영일은 그 피해자가 기사에서 언급이 최소화되는 상황에 불평등하다고 느꼈을 거다. 인간적인 저널리즘을 추구하는 캐릭터다"라고 설명했다.

영화 '암살자(들)' 스틸. 사진 제공=㈜하이브미디어코프

본인의 귀공자스러운 분위기가 캐릭터와 잘 맞는 것 같다는 평가에 대해선 "사석에서 귀티 난다는 말을 많이 듣긴 했다(웃음). 어떻게 보면 편견일 수도 있는데, 저는 어떤 자리에 있던 특출 나게 눈에 띄지 않으려고 한다. 오히려 그런 제 모습이 작품에서 과한 설정이나 상황들을 담백하게 만드는 것 같다. 저도 대본으로만 읽었을 때, 어떻게 하면 캐릭터를 설득력 있게 풀어갈 수 있을지 고민이 됐다. 그러려면 자신의 백그라운드를 적극적으로 활용할 줄 아는 모습이어야 한다고 생각했다"고 말했다.

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연기뿐만 아니라 비주얼적으로도 신경을 썼는지 묻자, 이민호는 "저만 아는 부분이지만, 화면에서 얼굴의 부기가 왔다 갔다 하더라(웃음). 기존에 드라마를 촬영할 때처럼 살을 쫙 빼면 너무 멋 부린 것처럼 보일 것 같았다. 일부러 외적인 부분은 크게 신경 안 쓰고 하려고 했다. 몸을 덜 쓰고 덜 힘든 날엔 부어있고, 뛰어다닐 땐 살이 빠져있어서 슬림하다"고 웃으며 답했다.

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영화 '암살자(들)' 스틸. 사진 제공=㈜하이브미디어코프

이민호는 '암살자(들)' 촬영 현장 분위기에 대해 "저희 현장 분위기가 마치 도서관 같았다. 큰 소리 한번 나는 법이 없었고, 한 컷 촬영이 끝나면 모여서 조용조용하게 도란도란 둘러앉아서 머리를 맞대는 분위기였다. 그런 점들이 저에게 편하게 다가왔고, 인상 깊었던 현장이었다"고 만족감을 드러냈다.

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극 중에서 박해일과는 신문사 부장과 신입 기자로 만나 특별한 케미를 완성했다. 이민호는 "영일은 성취적인 인물이라, 재환(박해일)을 보면서 존경하는 어른이라고 생각을 했을 것"이라며 "가족들이 원하는 방향은 본인이 지향하는 길이 아니라는 걸 알았을 때쯤 재환을 만나 더 열정적으로 살지 않았나 싶다"고 말했다.

현장에서 본 박해일에 대해선 "선배는 인간 오디오북 같으시다. 자신이 하고자 하는 이야기를 중간에서 담백하게 전달하는 데 최적화된 배우 같다. 선배가 왜 영화계에서 사랑받으며 오랫동안 주축으로 활동해 오셨는지 알겠더라"고 존경심을 표했다.

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앞서 박해일은 취재진과의 인터뷰에서 이민호에 대해 "자기 분량이 없는데도 촬영장에 몇 번 왔었다"며 그의 성실함을 극찬한 바 있다. 이에 이민호는 "해일 선배도 촬영 없으실 때, 소품과 공간이 완성되기 전부터 시찰하듯 오셨다(웃음). 그 모습을 본 저로서는 현장에 안 갈 수가 없다. 또 제가 없는 중요한 신에서 선배들이 어떤 정서로 연기하시는지 궁금해서 간 것도 있었다. 현장에서도 저희끼린 식구처럼 편해서 자주 가기도 했다"고 말했다.

사진 제공=㈜하이브미디어코프

이민호는 2006년 데뷔해 어느덧 20년 차 배우가 됐다. 그는 "저는 늘 내려놓고 인생을 산다. 원래도 직접 겪어보지 못하면 상상을 잘 못하는 편"이라며 "이번 현장에서도 어떻게 하면 유해진 선배, 박해일 선배 사이에서 튀지 않고 잘 묻힐 수 있을까 싶었다. 현장에서 애써 더 노력을 한다기보단, 있는 그대로의 모습을 선배들이 좋게 봐주셨다"고 감사함을 표했다.

이어 자신의 연기 철학에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 이민호는 "매년 조금씩 생각이 달라지고, 인생을 바라보는 관점도 바뀌고 있다. 하지만 늘 변하지 않는 키워드는 '진정성'이다. 그런 점에서 이번 작품이 제가 중요하게 생각하는 키워드와 잘 맞는다는 생각이 들었다. 저 역시 그 진정성을 중점적으로 보여드리고 싶었다"고 강조했다.

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이민호는 '꽃보다 남자', '상속자들', '더 킹: 영원의 군주', '파친코' 시리즈 등 다양한 작품을 통해 국내외 팬들의 사랑을 받아왔다. 13년 연속 '가장 영향력 있는 한류스타' 1위로 꼽힌 그는 "아무래도 정서가 그 비결이지 않았나 싶다. 20대 때 맡았던 작품 속 캐릭터들이 때론 서툴고 순수한 사랑을 표현했던 것 같다"며 "저도 내년이면 40세라 '으른섹시미'가 추구미다(웃음). 좋은 곳에서 잘 자란 화초보단 잡초 같은 캐릭터를 더 맡게 되지 않을까 싶다"고 말하며 기대감을 높였다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com