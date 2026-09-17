"子 승재, 내 연락 안받는다" 고지용, 면접교섭 갈등 속 1년 전 방송 재조명

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 전처인 가정의학과 전문의 허양임을 상대로 가처분 신청을 제기한 가운데, 과거 방송에서 아들과의 연락을 시도했으나 답장을 받지 못했던 일화가 다시금 수면 위로 떠올라 안타까움을 더하고 있다.

16일 고지용의 소속사 마운틴무브먼트스토리에 따르면, 고지용은 최근 법원에 면접교섭 방해금지 및 아동 사진·영상 게시 금지를 요구하는 가처분 신청을 접수했다.

이날 고지용은 입장을 통해 참담했던 지난날의 심경을 고백했다. 그는 "2024년 4월 24일 합의 이혼 후 같은 해 5월 9일 간경화, 간경변, 쇼크가 오며 죽음까지 각오해야 했다. 결혼 생활 동안에도 병은 악화됐으나 서로 원만히 합의했고 약 2년 동안 여러 차례 입원하며 외롭게 병마와 싸웠다"라며 목숨을 건 투병 생활을 털어놓았다.

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그러나 양육과 면접교섭을 둘러싼 갈등은 깊어질 대로 깊어진 상태였다. 고지용 측은 전처 허양임이 가압류 신청을 통해 계좌와 보험을 압류했으며, 무엇보다 소중한 아이를 보여주지 않았다고 강하게 주장했다. 고지용 측은 2024년 4월 합의 이혼 이후 약 2년 동안 아들을 만난 횟수가 6차례 정도에 그쳤다고 주장했다.

다만 허양임도 즉각 반박에 나섰다. 그는 17일 개인 계정을 통해 "승재의 단독 친권자로서 감수성이 예민한 나이에 접어든 승재를 먼저 생각하다 보니, 제 입장을 밝히는 것이 대단히 조심스럽습니다"라고 밝혔다.

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이어 이혼 당시 면접교섭에 관한 별도의 정함이 없었다고 설명했다. 그는 "이혼 당시 정기적인 면접교섭에 관한 별도의 정함은 없었습니다"라며 "최근 고지용 씨로부터 제가 승재에 대한 면접교섭 권한을 부당하게 제한하고 있다는 주장이 있어, 제가 먼저 법원에 면접교섭 심판청구를 한 상태입니다"라고 전했다.

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허양임은 향후 법원의 결정에 따르겠다는 입장도 분명히 했다. 그는 "향후 법원의 결정에 따라 면접교섭을 성실하게 진행할 예정입니다"라고 덧붙이며 과열된 공방 속에서 선을 그었다.

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이처럼 양측의 갈등 양상이 대중에게 알려지자, 정확히 1년 전 고지용이 KBS 예능 프로그램 '살림하는 남자들(이하 살림남)'에 출연해 아들에게 연락을 시도했던 장면이 다시금 뜨거운 조명을 받고 있다.

당시 방송에서 제작진은 "승재가 지금도 공부를 잘 하나?"라고 물었다. 이에 고지용은 "잘 한다. 음악 영재학원에 들어가서 바이올린을 배우고 있다"라며 아들을 향한 깊은 애정과 자랑스러움을 숨기지 않았다. 당시에는 이혼 사실이 대중에 알려지기 전이었으나, 아들 이야기가 나올 때마다 미묘하게 당황하는 기색을 비치기도 했다.

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제작진의 집요한 요구는 이어졌다. 아들에게 영상통화를 해보라고 권유하자 고지용은 "전화를 잘 안 받는다. 메시지가 쌓여 있어도 확인을 안 하더라"라고 난감해하며 아들에게 메시지를 남겼다. 홀로 식당에서 바쁘게 일하는 와중에도 아들의 답장을 기다리던 고지용에게 제작진이 다시 문자가 왔냐고 묻자, 그는 끝내 답이 없는 텅 빈 메시지 창을 씁쓸하게 내보여 시청자들의 가슴을 먹먹하게 했다.

한편, 고지용은 지난 2013년 허양임과 백년가약을 맺고 슬하에 아들 승재 군을 두었다. 특히 2017년부터 약 2년 동안 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 아들과 함께하는 단란한 일상을 공개하며 큰 사랑을 받았다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com