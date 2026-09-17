3년 만에 돌아온 블리즈컨…'스타크래프트'·'디아블로' 신작 소식 쏟아냈다

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3년 만에 오프라인으로 돌아온 블리즈컨이 블리자드 주요 IP의 신작과 대규모 업데이트를 한꺼번에 공개하며 막을 내렸다. '스타크래프트'와 '디아블로'의 차기작부터 '월드 오브 워크래프트', '오버워치', '하스스톤'의 신규 콘텐츠까지 향후 수년간 이어질 블리자드의 라인업이 모습을 드러냈다.

블리자드 엔터테인먼트는 지난 12~13일(현지시각) 미국 캘리포니아 애너하임 컨벤션 센터에서 열린 '블리즈컨 2026'을 성황리에 마무리했다고 밝혔다.

2023년 이후 3년 만에 오프라인 행사로 열린 이번 블리즈컨에는 이틀간 약 3만 5000명이 현장을 찾았다. 온라인 생중계는 약 1250만명의 라이브 시청자와 누적 700만 시간의 시청시간을 기록했다. 블리자드의 대표 커뮤니티 행사인 '멀록 행진'에도 3500명이 참여했다.

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가장 눈길을 끈 것은 블리자드 주요 IP의 차기작 발표였다. '스타크래프트'는 스토리 중심의 오픈월드 슈팅게임으로 새롭게 개발되고 있으며, 2030년 봄 출시 계획이 공개됐다. 올해 서비스 30주년을 맞은 '디아블로'에서는 '디아블로 5'가 공개됐다. 출시 예정 시점은 2029년 봄이다. '디아블로 4'에는 '지옥의 유산' 시즌이 추가되며, 첫 직업 팩을 통해 '아마존'이 2027년 상반기 합류한다.

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'월드 오브 워크래프트'도 향후 콘텐츠 계획을 공개했다. '한밤' 확장팩의 다음 대규모 업데이트 '빛의 잠식'과 차기 확장팩 '최후의 티탄'을 예고했으며, 기존 본편과 클래식에 이은 새로운 게임 경험인 '월드 오브 워크래프트: 포에버'도 공개했다.

'워크래프트3: 리포지드'에는 20여년 만에 새로운 이야기를 담은 '포세이큰 왕국' 캠페인이 추가된다. 그래픽과 월드 에디터를 개편한 3.0 업데이트도 함께 공개됐다. 서비스 10주년을 맞은 '오버워치'에서는 5시즌에 합류하는 신규 지원 영웅 '독트린'과 신규 전장 '감시 기지: 그림스뵈튼'을 공개했다. 대규모 영웅 개편도 예고했다.

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'하스스톤'은 신규 확장팩 '검은 제국의 지배'를 선보이고 2027년 3월 추가 예정인 신규 직업 '수도사'를 공개했다. '히어로즈 오브 더 스톰'에는 '잘아타스'가 신규 영웅으로 합류한다. 한국 팬들에게는 e스포츠 무대도 관심을 모았다. '스타크래프트' 전설적인 프로게이머 임요환과 강민이 e스포츠 레전드 매치에 함께 출전했고, '스타크래프트2' 엔터테인먼트 매치에는 슈퍼주니어 신동과 배우 시무 리우가 나섰다.

오버워치 월드컵에서는 한국 대표팀이 사우디아라비아를 4대1로 꺾고 통산 네 번째 우승을 차지했다. 행사 마지막 무대에는 르세라핌이 올라 공연을 펼치며 블리즈컨의 대미를 장식했다.

이번 블리즈컨은 단순한 신작 발표회를 넘어 게임과 e스포츠, 공연, 커뮤니티 프로그램을 한데 묶은 블리자드의 대표 오프라인 행사라는 색깔을 다시 보여줬다. 특히 주요 IP의 차기작과 장기 콘텐츠 계획이 동시에 공개되면서 블리자드가 향후 수년간 어떤 게임들로 이용자들과 만날지 밑그림이 제시됐다는 점에서 의미가 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com