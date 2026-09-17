안선영 "母 뇌출혈로 쓰러지자 도와준 사람 거의 無…돈 없으면 미래 너무 초라해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 안선영이 인간관계에 대한 생각을 밝혔다.

17일 유튜브 채널 '안선영의 이중생활'에서는 '인생을 망치는 소비습관들'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

안선영은 친구를 좋아하는 남편에 대해 고민하는 사연을 읽었다. 친구를 너무 좋아해 돈을 아낌없이 쓰다 못해 자신의 반대에도 불구하고 친구에게 몰래 돈을 빌려주다 걸렸다는 것. 이에 안선영은 "사람 좋고 따뜻하고 정 많은 모습에 반해서 만난 거 아니냐. 아내 분은 자식을 낳고 사회생활을 하면서 철이 들었는데 남편 분은 아직 거기 머물러 계신 거 같다. 이럴 때 부부 간에 이혼 사유가 되기도 한다. 같이 유치하게 철없이 살면 괜찮다. 한 명이 철없이 그 단계에 머물러 있으면 먼저 철이 든 사람이 이 사람의 몫까지 염려를 끌어다 하다 지쳐서 번아웃이 온다"고 밝혔다.

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안선영은 "저 또한 외롭게 무남독녀로 자라서 친구 좋아하고 사람 좋아하고 돈도 많이 빌려주고 사기도 당해보고 횡령까지 당했다. 이건 저희 엄마한테 배운 건데 엄마는 '나 죽으면 너 혼자 상주 불쌍하게 서있을까 봐 주변에 잘한다' 하면서 친구들 경조사를 다 챙겼다. 그 사람들이 나중에 자기 없으면 나 도와줄까 봐. 근데 우리 엄마가 쓰러져서 거동을 못하게 됐을 때 챙겨준 사람 저희 엄마가 베푼 거 10분의 1도 안 된다. 그것도 그나마 성공한 거라 생각한다"고 씁쓸하게 말했다.

그러면서 안선영은 사연자의 남편에게 "본인의 인정욕구를 왜 우정에서 찾으시냐. 나잇값을 못하는 거 같다"며 "지금부터는 자녀 교육비, 대출금을 모두 갚을 때까지는 '가심비'로 한 달에 얼마만 쓴다고 정해라. 저는 연봉의 10%라 생각한다. 생활 유지비용이 40%, 나머지는 미래 대비를 해야 한다"고 조언했다.

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안선영은 "돈 없으면 미래가 너무 초라하다. 내 부모 쓰러지거나 내가 쓰러져서 대소변 받아야 되는 상황이 되면 옆에 있으실 사람 아내밖에 없다. 그걸 지키고 싶다면 가심비의 액수를 아내와 상의 하에 정해라"라고 단호하게 말했다.

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wjlee@sportschosun.com