'현빈♥' 손예진, 말트인 4살 子에 당황 "피곤해 누워있으면 '엄마 정신차려' 호통"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 손예진이 육아의 고충을 솔직하게 털어놓으며 유쾌한 입담을 뽐냈다.

17일 유튜브 채널 '넷플릭스 코리아'에는 "[홍.건.데] 용안 합 굉장하다. 세 친구의 위험한 사랑 내기 | 스캔들 홍보하러 온 건 맞는데"라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 공개된 영상 속에는 넷플릭스 시리즈 '스캔들'의 주연 배우로 활약하는 손예진, 지창욱, 나나가 총출동해 작품 비하인드부터 근황까지 다채로운 이야기를 나누며 화기애애한 분위기를 이끌어냈다.

이날 근황을 묻는 질문에 손예진은 "애기 키우고 있다. 작품은 쉬고 있다"라며 최근 일상의 중심이 육아에 맞춰져 있음을 밝혔다.

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이어 유병재가 "뭐가 더 어렵냐"라며 작품 활동과 육아를 비교해 묻자, 손예진은 일말의 망설임도 없이 "애기 키우는 거"라고 단호하게 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

뒤이어 아이의 나이를 묻는 유병재의 질문에 손예진은 "4살 가까워지고 있다. 말도 잘한다. 요즘은 나한테 '엄마 정신 차려'라고 한다"라고 재치 있는 일화를 전해 폭소를 자아냈다.

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손예진은 "내가 육아하고 피곤해서 '엄마 좀 누워있을게'라고 하면, '엄마 정신 차려'라고 한다. 그래서 내가 '그 얘기 어디서 들었어?'라고 한다"라며 너스레를 떨었다. 이어 "어디서 듣든 너무 신기하게 말의 어휘력이 늘면서 너무 귀여운 것 같다"라며 아들을 향한 깊은 애정과 '도치맘'의 면모를 드러내 훈훈함을 안겼다.

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한편 손예진은 오는 18일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '스캔들'을 통해 24년 만에 사극에 복귀한다.

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'스캔들'은 조선시대 여성이라는 이유로 자신의 재능을 마음껏 펼치지 못했던 여인 '조씨부인'과 조선 최고의 연애꾼 '조원'이 벌이는 발칙하고 위험한 사랑 내기를 중심으로, 그 내기에 얽힌 한 여인 '희연'의 이야기를 그린다.

손예진은 유교적인 조선 사회의 금기에 맞서 직접 유혹의 내기를 제안하는 '조씨부인' 역을 맡았다. 뛰어난 재능을 지녔지만 여성이라는 이유로 이름조차 없이 살아가던 인물로, 어린 시절 글친구이자 사촌동생인 '조원'에게 은밀한 내기를 제안하며 이야기를 이끌어간다.

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손예진은 배우 현빈과 2022년 결혼했으며, 같은 해 11월 아들을 품에 안았다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com