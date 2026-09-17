'박주호♥' 안나, 암 투병으로 채식 포기했다더니…넷째 임신 후 폭풍 '고기 먹방'

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[스포츠조선 이우주 기자] 전 축구선수 박주호의 아내 안나가 건강한 일상을 공개했다.

17일 안나의 유튜브 채널에서는 '아이들 없이 혼자 나선 첫 나들이, 양궁&쌈밥&한옥카페'라는 제목의 영상이 게재됐다.

'자유부인'이 된 안나는 "오늘 새로운 걸 해보려 한다. 양궁을 하러 갈 것"이라며 나들이에 나섰다. 안나는 "아이들 없이 나서는 첫 나들이다. 뭘할까 고민하다 양궁이 생각났다"며 경기도 오산까지 갔다. 양궁을 선택한 이유에 대해 "스포츠 좋아한다. 근데 달리기와는 관련없는 스포츠"라며 "어느 정도 역사가 있는 것들을 좋아한다. 양궁도 전세계에 있는 역사가 깊은 종목이지 않냐. 그게 재밌는 거 같다"고 밝혔다.

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현재 넷째 임신 중인 안나는 "임신성 당뇨 테스트가 제일 싫다. 내가 단 걸 안 좋아하는데 금식하거나 조금만 먹고 나서 포도당이 들어있는 정말 단 음료를 마셔야 한다. 나 단 거 정말 안 좋아한다"고 뜻밖의 임신 고충을 토로했다.

양궁을 즐긴 후에는 쌈밥을 먹으러 갔다. 고기 쌈밥을 시킨 안나는 "여기 돼지고기 다 국내산"이라며 기대감을 드러냈다. 제일 잘하는 한국 음식 역시 제육볶음이라며 "제육볶음 만들면 안 맵게 잘 만든다. 애들도 돼지 목살 잘 먹는다. 어제는 애호박 소고기 덮밥 만들었다"고 다양한 식단을 밝혔다.

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한편, 안나는 최근 유튜브 채널을 재개하면서 자신의 암 투병기를 공개했다. 삼중음성 유방암이었다는 안나는 "암 진단 받기 전까지 채식주의자였다. 치료를 받는 동안 몸을 회복하는 데 도움이 되도록 식단에 단백질을 더 많이 섭취하라는 진단을 받았다. 그 이후로 다시 일반적인 균형 잡힌 식사를 하고 있다"고 밝혔다.

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현재 건강 상태에 대해서는 "이제 완전관해 상태가 된지 3년 좀 넘었다"며 "여러 차례와 검사, 정기검진과 그리고 의사들과의 많은 대화를 거치면서 지금은 제 건강에 대해 안심하고 편안하게 생각할 수 있는 상태가 되어 다행이라 생각한다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com