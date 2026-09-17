손예진, ♥현빈+子 우진 얼굴 스티커로 가린 이유 있었다 "남편이 요청"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 손예진이 육아의 고충부터 남편 현빈과의 유쾌한 비하인드까지 솔직하게 털어놓으며 팔색조 매력을 뽐냈다.

17일 유튜브 채널 '넷플릭스 코리아'에는 "[홍.건.데] 용안 합 굉장하다. 세 친구의 위험한 사랑 내기 | 스캔들 홍보하러 온 건 맞는데"라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 공개된 영상 속에는 넷플릭스 시리즈 '스캔들'의 주연 배우로 활약하는 손예진, 지창욱, 나나가 총출동해 작품 비하인드부터 근황까지 다채로운 이야기를 나누며 화기애애한 분위기를 이끌어냈다.

이날 근황을 묻는 질문에 손예진은 "애기 키우고 있다. 작품은 쉬고 있다"라며 최근 일상의 중심이 육아에 맞춰져 있음을 밝혔다.

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이어 유병재가 "뭐가 더 어렵냐"라며 작품 활동과 육아를 비교해 묻자, 손예진은 일말의 망설임도 없이 "애기 키우는 거"라고 단호하게 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

손예진은 쉴 새 없이 이어지는 집안일에 대한 고충도 유쾌하게 풀어냈다. 취미가 집안일이라는 그는 "피할 수 없으면 즐긴다"면서도 "해도 해도 안 끝난다"라고 현실적인 토로를 이어가며 공감을 자아냈다.

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특히 최근 육아로 작품을 쉬고 있는 그는 최근 느낀 가장 큰 행복으로 '가족여행'을 꼽았다. 손예진은 "오키나와, 미국 갔다왔다. 작품 끝나고 쉬고 싶어서 시간 좀 빼서 다녀왔다"라고 이야기 했다. 다만 그는 "아이랑 함께 가면 쉬는 여행은 아니다. 아이 위주로 스케줄 빡빡하게 짰다"라며 고단했던 현실 육아 여행기를 전해 웃음을 안겼다. 그러면서도 "힘들지만 가족과 함께 하는 여행은 진짜 너무 행복하다"라며 얼굴에 미소를 감추지 못했다.

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이날 영상에서는 앞서 화제를 모았던 남편 현빈 관련 비하인드도 공개됐다. 최근 남편 현빈의 얼굴을 스티커로 가린 채 SNS에 업로드해 화제를 모았던 것에 대해 손예진은 "나는 그냥 올리면 되는 거 아니야?라고 했더니 (남편이) '가려줘'라고 해서 가린 것"이라며 비화를 전해 스튜디오를 폭소케 했다.

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한편 손예진은 배우 현빈과 2022년 결혼했으며, 같은 해 11월 아들을 품에 안았다.