선우용여, 적금 잘못 들어 400만 원 날렸다 "은행도 못 믿어, 어떻게 될지 몰라"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 선우용여가 적금을 잘못 들어 400만 원 손해를 봤다고 밝혔다.

17일 선우용여의 유튜브 채널에서는 '60년 넘게 강화도 다닌 82세 선우용여의 찐 단골 코스 최초공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

제작진을 만난 선우용여는 "나 어제 400만 원 그냥 손해 봤다"고 밝혀 관심을 모았다. 선우용여는 "매달 100만 원씩 넣으려고 5년 있다가 찾겠다고 했다. 적금을 들려고 했다. 은행에 갔는데 적금이 아니라 정년 퇴직금이라 내 마음대로 찾을 수가 없다더라"라고 토로했다. 적금이 아닌 퇴직연금을 잘못 든 것.

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선우용여는 "내가 무슨 정년 퇴직이냐. 수수료 빼고 달라 했다"며 중도해지 수수료가 400만 원이었다고 토로했다. 선우용여는 "나는 6개월 이상 적금 안 한다. 은행도 어떻게 될지 믿을 수가 없다"며 "결혼하고 돈을 은행에 안 맡겼다. 뒤주 밑에 놨다. 남편도 몰랐다"고 밝혔다.

특히 선우용여는 "그걸 얼마나 유용하게 썼는지 모른다"며 "미국 갈 때 비행기표도 샀다. 그때 비행기표도 비쌌는데 네 사람 몫을 샀다. 그 다음부터는 은행에 맡기기 시작했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com