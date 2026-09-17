홍진경, '美 유학' 딸 폭탄발언에 경악 "가평서 빠지하며 살겠다고, 이름도 정해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 모델 홍진경이 딸 라엘 양의 폭탄 발언을 전했다.

17일 홍진경의 유튜브 채널에서는 '홍진경 지인 중 제일 바쁘다고 소문난 '한남동 맛집 사장'의 충격적인 24시간'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

제작진과 회식 자리에서 만난 홍진경. 제작진은 "라엘이는 뭐하냐"고 물었고 홍진경은 "오늘 남자친구 생일이라더라"라고 밝혔다. 이에 PD는 "남자친구 또 생겼냐. 믿기지도 않는다. 너무 많이 바뀌니까. 남자친구 맞는 거냐. 혼자 상상연애 아니냐"고 의심해 웃음을 안겼다.

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그런가하면 홍진경은 "걔 때문에 얼마 전에 엄청 충격받은 일이 있었다"고 토로했다. 이에 PD는 "라엘이 같이 드라마틱하게 큰 애들이 효도한다"고 했지만 홍진경은 "난 효도 안 해도 되니까 조금만 평범하게 살았으면 좋겠다. 걔의 에피소드는 기상천외하다"고 밝혔다.

이어 자연스럽게 광고 고민이 이어졌다. PD는 "1인 사업가들한테 스케줄 관리해주고 조언해주는 기능이 나왔다. PPL이 들어왔는데 어떻게 풀지 기획해야 한다. 광고주 분들이 원하는 게 1인 사업가를 섭외해달라더라"라고 고민했다.

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그러면서 PD는 "라엘이 사업자 있지 않았냐"고 물었고 홍진경은 "가평에서 빠지하면서 살겠다더라"라며 라엘 양의 폭탄발언에 한숨을 내쉬었다. 제작진들은 "뭐 어떠냐"고 했지만 홍진경은 "좋다. 이름도 라엘랜드로 정했다. 난 갑자기 임채무 선생님이 생각나더라"라며 고개를 숙여 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com