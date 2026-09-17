'KCM♥' 방예원, 아이돌 메이크업 받으니 여배우 뺨치네..애셋맘 안 믿겨

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[스포츠조선 김소희 기자]가수 KCM이 아내 방예원의 파격적인 아이돌 스타일 변신에 다시 한번 반하며 달달한 애정을 과시했다.

17일 KCM 유튜브 채널에는 "[케가네]와이프 아이돌 데뷔?!"라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 공개된 영상 속에는 평소 아이돌 스타일의 메이크업을 꼭 한 번 해보고 싶어 했던 아내 방예원이 전문 샵을 방문해 변신을 시도하는 과정이 담겼다. 평소의 수수했던 모습에서 벗어나 한층 진하고 또렷한 메이크업을 마친 방예원은 화려하고 눈부신 비주얼을 뽐내며 시선을 단숨에 사로잡았다.

KCM은 아내를 향해 "아이돌 메이크업 받아보니 어떠냐"라고 다정하게 물었고, 방예원은 "너무 좋다"라며 숨길 수 없는 만족감을 드러냈다.

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이에 KCM은 "예쁘다. 많이 예쁘다"라고 아낌없는 칭찬을 건네면서도, "안 해도 뭐 제 눈에는 똑같이 예쁘다"라며 꿀이 뚝뚝 떨어지는 사랑꾼 면모를 뽐내 부러움을 자아냈다.

다만 훈훈한 분위기도 잠시, 완벽하게 메이크업을 마친 아내를 두고 KCM은 데이트 대신 미리 예정되어 있던 스케줄을 소화하러 자리를 떠나 웃음을 안겼다. 남편의 뒷모습에 방예원은 "저게 말이 되냐. 화장 예쁘게 시켜놓고"라며 귀여운 서운함을 드러냈지만, 이내 곧 "어쩔 수 없지 않냐"라며 쿨하게 긍정 회로를 돌려 혼자만의 자유 시간을 만끽했다.

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혼자 남은 방예원은 "화장한 게 아까워서 걷는다. 너무 좋다. 혼자라도 너무 좋다"라며 오랜만의 여유와 화려한 변신에 대한 기분 좋은 소감을 전했다.

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한편, KCM과 방예원 부부는 지난 2012년 첫째 딸 수연 양을 얻었으나 당시 군 복무와 사업 실패 등 여러 피할 수 없는 사정이 겹치며 정식 결혼식을 올리지 못했다. 이후 두 사람은 2021년 혼인신고를 마치며 법적 부부가 됐고, 당시 코로나19 여파로 가족들과 함께 조촐한 언약식만 치렀다. 이후 2022년 둘째 딸 서연 양을, 지난해에는 셋째 아들 하온 군을 차례로 품에 안으며 슬하에 삼남매를 둔 단목적인 다섯 식구가 됐다.

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오랜 세월을 함께하며 굳건한 사랑을 증명해 온 두 사람은 드디어 오는 10월 4일 늦깎이 정식 결혼식을 올릴 예정으로, 팬들과 대중의 뜨거운 축하와 응원이 이어지고 있다.