'김앤장 퇴사' 박민철, 로펌 개업식에 비·이동건·박해진 총출동..화려한 스타 인맥 과시

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[스포츠조선 김소희 기자] 박민철 변호사가 역대급 연예인 인맥을 자랑했다.

17일 유튜브 채널 '박민철 변호사의 미치고'에는 "박민철 연예인 친구들 (feat. 하하, 이동건, 정지훈, 박해진, 허경환, 변기수, 박광재, 윤형빈, 홍인규, 쇼리, 정찬성, 마선호, 서장훈, 김희철)"이라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 공개된 영상 속에는 박민철 변호사의 새로운 로펌 개업식을 축하하기 위해 대한민국을 대표하는 최정상급 스타들이 한자리에 총출동해 자리를 빛냈다.

실제로 하하, 이동건, 정지훈, 박해진, 허경환, 변기수, 박광재, 윤형빈, 홍인규, 쇼리, 정찬성, 마선호 등 이름만 대면 알 만한 내로라하는 연예계 스타들이 대거 참석했으며, 이들은 바쁜 스케줄 속에서도 박민철 변호사와의 끈끈한 의리를 지키기 위해 흔쾌히 출연해 감탄을 자아냈다.

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이날 성대한 행사의 오프닝을 연 박민철 변호사는 "궂은 날씨에도 저와의 인연을 소중하게 생각해서 참석해주신 모든 분들께 감사하다"라며 진심 어린 감사의 인사를 건넸다.

이어 박민철 변호사는 새롭게 문을 여는 로펌의 비전과 함께 소속 변호사들을 직접 소개하며 본격적인 행사 진행에 돌입했다. 개업식의 하이라이트는 다름 아닌 이색적인 '법률 퀴즈쇼'였다. 어디서도 보지 못한 의외의 법률 콘텐츠 등장에 현장에 있던 스타들은 잠시 웅성거렸지만, 막상 퀴즈가 시작되자 승부욕을 불태우며 문제를 맞히는 등 후끈 달아오른 과열된 분위기를 연출했다.

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치열한 접전 끝에 최종 우승의 영광은 홍인규, 변기수 팀에게 돌아갔다. 이에 박민철 변호사는 우승 특전으로 든든한 법무 지원을 화끈하게 약속하며 유쾌하게 행사를 마무리했다.

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박민철 변호사는 찾아준 스타들 한 명 한명과 따뜻한 인사를 나누며 "평생 한 번이지 않냐. 고맙다"라며 고마운 마음을 전했다. 이에 하하는 "깡이 대박이다. 진짜 멋있다"라며 엄지를 치켜세웠고, 가수 비(정지훈) 역시 "사람들 이렇게 부른 게 대박이다"라며 혀를 내두르며 진심 어린 축하를 보냈다.

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한편, 박민철 변호사는 JTBC '이혼숙려캠프'에서 이혼 위기에 놓인 부부들의 법률 상담과 조정을 담당하며 얼굴을 알렸다. 특히 남편 측 변호를 맡아 난감한 상황에서도 의뢰인을 대변하는 모습과 예능감 넘치는 입담으로 '극한직업 변호사'라는 캐릭터까지 얻었다.

최근에는 18년간 몸담았던 김앤장 법률사무소를 퇴사한 소식도 전해 화제를 모은 바 있다.