넷마블, TGS서 '나 혼자만 레벨업: 카르마' 공개…그림자 군단 직접 조작한다

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넷마블이 일본 최대 게임 전시회 '도쿄게임쇼(TGS) 2026'에서 '나 혼자만 레벨업' IP를 활용한 신작의 핵심 콘텐츠를 공개했다. 원작의 대표 요소인 그림자 군단을 직접 조작하는 방식으로 액션성을 강화한 것이 특징이다.

넷마블은 17일 일본 마쿠하리 메세에서 개막한 'TGS 2026'에서 개발중인 로그라이트 액션 RPG '나 혼자만 레벨업: 카르마'의 미디어 발표회를 진행했다. 이날 발표회에는 넷마블 재팬 야마시타 히로카즈 사업본부장과 넷마블네오 진성건 개발 총괄이 참석해 게임의 주요 시스템과 콘텐츠를 소개했다.

이번 TGS 빌드에서는 200여종의 버프와 8종의 플레이어블 캐릭터를 체험할 수 있다. 특히 그림자 군단을 단순히 성진우를 보조하는 소환수가 아니라 직접 조작할 수 있는 캐릭터로 구현했다.

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원작 IP를 활용한 게임인 만큼 '성진우'를 중심으로 한 기존 게임들과 차별화된 플레이 경험을 어떻게 만들어내느냐가 핵심이다. 넷마블은 로그라이트 구조에 다양한 버프와 캐릭터 조작을 결합해 반복 플레이 과정에서 액션의 변화를 주는 방식으로 접근했다. 현장에는 일본 배우 혼고 카나타도 스페셜 게스트로 참석했다. 혼고 카나타는 시연 세션에서 스토리 모드와 서바이벌 모드를 직접 플레이하며 게임의 전투와 연출을 소개했다.

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사전등록도 시작됐다. 한국과 일본 이용자는 지난 16일부터 구글플레이와 애플 앱스토어를 통해 사전등록에 참여할 수 있다. 사전등록 보상으로는 한정 코스튬 '성진우 프레데터 의상'과 한정 액세서리 '그림자 군주의 헤일로 장식'을 비롯해 '군주의 상자', '헌터의 상자', '시크릿 서포트 카드' 등이 제공된다.

'나 혼자만 레벨업: 카르마'는 원작에서 상세하게 다뤄지지 않았던 성진우의 군주 전쟁 이야기를 게임으로 풀어낸 작품이다. '윤회의 잔'을 사용해 과거로 돌아간 성진우가 27년간 이어지는 군주 전쟁을 겪는 이야기를 다룬다. 넷마블은 TGS 기간 동안 게임 시연과 현장 이벤트 등을 진행하며 일본 이용자들에게 '나 혼자만 레벨업: 카르마'를 알릴 계획이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com