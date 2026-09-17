한가인 '신병' 출연에 대형 반사판 등장..'도플갱어' 김동준 "감독님이 더 긴장하셔"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한가인이 도플갱어로 잘 알려진 김동준과의 특별한 만남부터 ENA 월화드라마 '신병' 촬영 비화를 유쾌하게 공개해 이목을 집중시키고 있다.

17일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 "드디어 남매로 밝혀진 도플갱어. 한가인이 김동준 면회 가면 또 입원할까? (신병4)"라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상 속에는 ENA 월화드라마 '신병4: 사보타주'에 특별 출연하며 연예계 대표 닮은꼴인 김동준과 한가인이 드디어 한자리에 만난 모습이 그려졌다.

이날 촬영장에 도착한 한가인은 "약간 대본이 많다. 동준이 누나 전우주 역으로 나온다"라며 이번 작품에서 맡은 특별출연 캐릭터를 직접 소개해 기대를 높였다.

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이어 두 사람은 반갑게 재회했다. 한가인이 "다시 만나 반갑다"라며 인사를 건네자, 김동준은 "너무 감사해요"라며 깍듯하게 화답했다. 현장을 이끄는 민진기 감독 역시 "2년 동안 엄청 모시고 싶었다. 박수 한 번 쳐 드리자"라며 뜨거운 환호와 함께 한가인을 맞이했다.

특히 김동준은 오랜 연예계 활동 중에도 남다른 감탄을 감추지 못했다. 그는 "감독님이 긴장하셨다. 진짜로. 감독님께서 마음의 준비가 필요했던 것 같다"라며 비화를 전했다. 이어 "이렇게 화기애애한 것이 '신병'에서 없었던 일들이다. '신병'이 이렇게 화사할 수 있구나. 광고 촬영장 같다. 확실히 누나는 확신의 미인상이다"라며 한가인의 압도적인 비주얼을 극찬했다.

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뿐만 아니라 한가인의 등장에 촬영장 분위기와 스태프들의 대우도 180도 달라져 폭소를 유발했다. 한가인이 "(감독님이) 조명도 엄청 신경 써주신 것 같은데"라고 농담을 건네자, 김동준은 "반사판 있는 걸 처음 알았다"라며 너스레를 떨었다. 이에 한가인이 "엊그제 CF 찍을 때도 저렇게 큰 게 나오지는 않았다"라며 웃자, 제작진은 "한번 왔을 때 뽑아 먹으려고"라며 재치 있는 입담을 뽐내 현장을 웃음바다로 만들었다.