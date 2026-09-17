'집게핀 논란' 송지효, 유튜브 중단 선언에 울컥 "마지막 아니니 울지는 말자"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 송지효가 잠시 유튜브 채널을 떠난다.

17일 송지효의 유튜브 채널에서는 'To. 그동안 지효쏭을 사랑해주신 분들께'라는 제목의 영상이 게재됐다.

샤부샤부를 만들기로 한 송지효는 "게스트를 불러 오기로 하겠다"며 자리를 떴다. 송지효가 초대한 게스트는 자기 자신. 송지효는 "오늘이 마지막이 될 거 같다"고 말하다 "마지막이 아니다. 잠깐 유튜브 채널을 휴업하도록 하겠다. 조금 더 탄탄해지고 조금 더 단단해진 지효쏭으로 여러분들에게 짜잔하고 나타날 때까지 조금만 기다려달라"고 휴식기를 선언했다.

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송지효는 "마지막이 아니니까 울지는 말자. 조금 더 단단하고 완벽하게 하기 위해 잠깐 쉬는 시간을 가지는 거다. 마지막이라는 생각 안 한다. 우리 시작은 했는데 끝을 맺어야지. 근데 유튜브에 끝이 있냐"고 밝혔다.

지난 유튜브 촬영을 돌아보던 송지효는 "아쉽진 않냐"는 질문에 "아쉬운 게 없다면 거짓말이다. 오히려 더 생각이 많아진 게 '마음만 앞선다고 되는 게 아니구나'라는 교휸을 얻은 거 같다. 말만 앞서는 게 아니고 실천 가능한 말을 할 수 있는 약속을 할 수 있는 지효쏭이 돼서 돌아오도록 해야 할 거 같다"고 밝혔다.

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이어 송지효는 "마지막이 아니다. 마지막이라 생각하시면 안 된다. 곧 돌아올 거다. 혹시 아냐. 간간히 제 근황 올릴 수도 있고 좋은 소식 있으면 지효쏭으로 전과 후의 모든 과정을 말씀드릴 수 있지 않냐. 그래서 이제 지효쏭은 잠시"라고 말하다 울컥한 듯 말을 잇지 못했다.

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송지효는 "잠시 쉬는 시간을 가지러 가겠다. 온전히 쉬는 시간이 아니고 재정비 시간을 가지고 다시 한 번 돌아오겠다. 그때까지 좋은 일만 있으시길 바란다"고 인사했다.

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한편, 송지효는 지난해 10월 유튜브 채널을 개설하며 본격적인 소통을 시작했다. 호기롭게 시작한 유튜브지만 송지효는 유튜브를 하며 논란에 휩싸이기도 했다.특히 송지효의 팬들은 송지효가 일을 할 때만큼은 꾸민 상태로 예쁘게 보였으면 좋겠다고 호소했던 바. 특히 집게핀으로 대충 틀어 올린 스타일로 연이어 유튜브 촬영에 나선 송지효의 팬들의 안타까움이 터지기도 했다. 스태프 마저 만류했지만 송지효는 "집게핀은 최대한 안 하도록 하겠다. 근데 집게핀을 계속 하지 말라는 얘기는 하지 말아달라"고 토로했다.

성의없어 보인다는 스타일 논란에 송지효는 지난달 SBS '런닝맨'을 통해 오프숄더 룩으로 파격 변신하기도 했다.

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wjlee@sportschosun.com