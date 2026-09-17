'현역 여돌' 발톱 깎아주는 기안84…뜻밖의 장면에 깜짝

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[스포츠조선 이게은기자] 웹툰 작가 기안84가 그룹 르세라핌 멤버 카즈하의 발톱을 직접 깎아주는 보기 드문 장면이 펼쳐졌다.

17일 '인생84' 유튜브 채널에는 '우리 집 놀러온 카즈하'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 기안84는 넷플릭스는 오리지널 예능 '대환장 기안장' 시즌2에서 호흡한 카즈하를 집으로 초대해 식사를 대접했다.

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기안84는 카즈하와 대화하던 중 카즈하의 긴 발톱을 빤히 보더니 "양말 안 찢어지니? 10개 다 자르는 건 힘들고 내가 한, 두 개 깎아줄게"라고 말했다. 이어 "예전에 뒷굽 갈아드린 분도 계시다"라며 과거 권은비의 발 각질을 제거해 줬다고 말해 폭소를 안겼다.

카즈하의 발에는 오랜 시간 발레를 해온 흔적이 고스란히 남아 있었다. 굳은 살도 있었다. 기안84는 "마라토너 발 같다. 영광의 상처 같은 거다"라고 말했다.

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기안84는 카즈하의 발을 노트 위에 올려놓고 발톱을 잘라줬고 "어우. 발톱이 왜 이렇게 두꺼워. 나보다 더 두꺼워"라고 말했다. 카즈하는 "네일(패디큐어)이 돼있다"라며 웃음을 터트렸다. 카즈하는 "원래 이렇게 해주시나"라고 물었고 기안84는 "나도 처음 해본다"라며 발톱을 갈아주기까지 했다.

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팬들은 "아이돌 발톱 정리해 주는 건 처음보네", "진짜 보법이 다르다", "현역 여자 아이돌 발톱 갈아주는 거 보고 벽 느껴지네 진짜" 등 뜨거운 반응을 보였다.

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joyjoy90@sportschosun.com