'서현철♥' 정재은 "시아버지+친정어머니 모시고 산다"..최강희도 화들짝

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 정재은이 시아버지, 친정 어머니와 함께 산다고 밝혔다.

17일 '옆집 부부 서현철 정재은' 유튜브 채널에는 '

순수 강희 +순수 재은, 무공해끼리 만나면 생기는 일ㅋㅋ [오만석, 최강희 출격]'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

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서현철, 정재은 부부는 오만석과 최강희를 집으로 초대했다. 오만석은 집에 들어서고 의자에 앉을 때까지 "집이 왜 이렇게 좋아? 대궐이네"라며 연신 놀랐다. 실제 서현철, 정재은의 집은 운동장만큼이나 널찍한 규모를 자랑해 감탄을 자아냈다.

그러자 정재은은 "시아버지, 친정 엄마랑 같이 산다"라고 말해 모두를 놀라게 했다. 최강희도 정재은의 말을 되뇌며 "너무 신기하다"라고 말했다.

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정재은은 "내가 연극을 해서 친정 엄마가 애를 봐주셨다. 내가 엄마가 있는 곳으로 왔다 갔다 했는데 애가 점점 크면서 안 가게 됐고, 엄마에게 (집으로) 와달라고 했다"라고 설명했다. 시아버지는 결혼 후부터 모시고 살았다고 덧붙였다.

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한편 정재은은 배우 서현철과 결혼했으며 슬하에 딸 1명을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com