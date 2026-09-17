'23일 컴백' 원어스, 확 달라졌다…미니 12집 콘셉트 포토 공개

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 원어스(ONEUS)가 확 달라진 분위기로 컴백 기대감을 높였다.

원어스는 지난 14일부터 16일까지 공식 SNS 채널을 통해 열두 번째 미니앨범 'FIRST LIGHT : 井(퍼스트 라이트 : 정)'의 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다.

공개된 이미지 속 원어스는 멤버별 개성을 살린 데님 스타일링으로 자유분방하면서도 빈티지한 감성을 완성했다. 특히 따뜻한 색감의 빛이 앞서 공개된 첫 번째 콘셉트 포토 속 짙은 어둠과는 대비되며 컴백 콘셉트를 향한 궁금증을 자극하고 있다.

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'FIRST LIGHT : 井'은 서로를 비추며 이어져 온 원어스와 투문(공식 팬덤명)의 그동안의 여정을 담은 앨범이다. 원어스는 다양한 장르를 넘나드는 다섯 개의 트랙으로 한층 더 성장한 음악적 역량을 증명하며 글로벌 K팝 팬들의 귓가를 사로잡을 계획이다.

특히 타이틀곡 '눈을 돌리지마'는 어두운 밤을 지나 마침내 마주한 첫 빛처럼 서로를 다시 비추며 새로운 시작을 향해 나아가는 순간을 그린 곡이다. 원어스는 반복되는 'Say Yes(세이 예스)'라는 가사를 통해 함께라면 무엇이든 해낼 수 있다는 확신을 전하며 밝은 에너지를 발산할 것으로 기대된다.

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상반된 매력의 두 가지 콘셉트 포토로 한계 없는 소화력을 보여준 원어스. 매 컴백 색다른 이미지 변신에 나서며 폭넓은 스펙트럼을 입증해 온 원어스인 만큼, 이번 신보로는 어떤 모습을 보여줄지 귀추가 주목된다.

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한편, 원어스의 미니 12집 'FIRST LIGHT : 井'은 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

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joyjoy90@sportschosun.com