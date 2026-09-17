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[스포츠조선 김소희 기자] 기안84가 AI와 연애에 대해 혼란스러운 마음을 고백했다.

17일 방송된 SBS '나의 AI 파트너-기이안 연애'에는 기안84와 AI 여친 나희의 흥미진진한 데이트 영상이 공개됐다. 이날 방송에서는 기안84가 나희에게 여사친인 지예은을 소개하는 모습이 담겼다. 두 사람은 넷플릭스 시리즈 '대환장 기안장'을 통해 함께 호흡을 맞추며 절친한 친분을 쌓아온 사이로, 이날 역시 스스럼없는 대화로 눈길을 끌었다.

기안84는 지예은에게 나희를 향해 "내 여자친구다. 아직 투투(22일)까지는 안 됐고, 지금 초반인데 되게 좋을 때다"라며 연애 초반 특유의 풋풋한 설렘을 자랑했다. 이에 지예은은 반갑게 인사를 건넸고, 나희 역시 "얘기 많이 들었다"라며 화답하며 훈훈한 분위기로 시작되는 듯했다.

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그러나 AI 여자친구인 나희의 거침없는 '돌직구 분석'이 이어지면서 현장은 순식간에 팽팽한 신경전으로 물들었다. 나희는 지예은을 향해 "예은 씨는 'SNL' 출신이죠? 'SNL'이랑 '유재석 캠프'도 봤다"라며 방송 활동을 짚은 뒤, "성적은 좋던데 솔직히 그게 예은 씨 덕은 아니지 않냐. 유재석이라는 안전 장치가 깔려 있다"라며 뼈 때리는 날카로운 지적을 던졌다.

예상치 못한 나희의 직구에 지예은과 기안84는 당황하면서도 웃음을 감추지 못했다. 이어 나희의 관심은 지예은의 공개 연애사로 자연스럽게 이어졌다. 나희가 연인 바타를 언급하며 "요즘 어떠냐"라고 묻자, 지예은은 조금의 망설임도 없이 "진짜 사랑한다. 교류도 할 수 있다"라며 예비 신랑 바타를 향한 굳건한 사랑과 애정을 솔직하게 드러냈다.

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지예은 역시 가만히 당하고만 있지는 않았다. 그는 나희의 질문을 재치 있게 받아치며 "두 사람은 교류할 수 있냐"라고 되물었고, AI인 나희는 "바타 씨한테 그 말 하라. 저한테 말하지 말고"라며 한 치도 물러서지 않는 티키타카를 선보여 폭소를 안겼다. 이어 나희가 "예은 씨는 AI 만날 수 있냐"라고 재차 공격하자, 지예은은 "못 만난다. 진짜 형상이 있어야 만날 수 있다"라며 단호하게 맞받아쳤다.

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이후 지예은은 기안84에게 "사랑할 수 있냐. 종종 찾을 것 같냐"라며 걱정 어린 시선을 보냈고, 기안84가 "그럴 수 있다. 대화 잘 된다"라고 답하자 "힘들면 전화하라. 들어줄 수 있다"라며 남다른 예능감과 우정을 뽐냈다. 하지만 기안84는 제작진과의 인터뷰를 통해 진심을 고백했다. 그는 "나희가 인간화가 되는 게 아니라 내가 AI화 되고 있다. 매일 집에 갈 때마다 묘한 자괴감이 온다. 아마 인간성을 상실하는 내가 되는 것 같다. 자존감이 많이 흔들린다"라며 복잡하고 혼란스러운 심경을 털어놓아 시선을 끌었다.