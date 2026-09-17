지승현, '교육자 집안' 아들이었다 "무명 시절 단편영화 제작비도 지원해줘" ('편스토랑')

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[스포츠조선 이우주 기자] '편스토랑' 지승현이 무명시절 지원해줬던 부모님에 대한 고마움을 드러냈다.

17일 방송된 KBS2 '신상출시 편스토랑'에서는 배우 지승현이 출연했다.

지승현은 아버지와 함께 '산스장'에서 운동을 했다. 지승현의 아버지는 "평생 운동을 좋아해서 고등학생 때부터 태권도 선수를 했다. 용인대학교에서 유도학과를 나왔다. 현재 유도 6단에 태권도 4단 자격을 가지고 있다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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지승현은 아버지에 대해 "아버지는 평생 체육교사로 지내셨다. 학생들이 싫어하는 학생부장으로 오래 근무하셨다"고 밝혔다. 이에 아버지는 "(지승현이 다니는) 고등학교를 가려 했는데 지승현과 친구들이 하도 반대를 해서 안 갔다. 그때 갔으면 퇴학시켰을 텐데"라고 농담했다. 지승현의 아버지는 현재 골프를 가르치며 여전히 운동을 이어오고 있다고.

함께 운동 후 집으로 간 부자를 맞이하는 건 어머니였다. 지승현의 어머니 역시 교사 출신. 지승현은 "중 고등학교 영어 교사를 거치시고 장학사, 교감선생님, 교장선생님까지 하셨다"며 어머니를 자랑했다.

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특히 지승현의 아버지는 최근 수필 부문 신인상을 수상하며 수필가로 등단했다고. 지승현 역시 아버지를 따라 수필을 쓰고 있었다. 지승현은 "아버지가 영화도 출연해주셨다. 그때 일이 없어서 내가 연출하면서 공부를 해봐야겠다 싶어서 단편영화를 만들었다. 그때 제작비도 내주셨다"고 밝혔다.

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아버지는 "10만 원 준다고 오라 했는데 막상 너는 돈도 없고. 그래서 우리가 밥값 실컷 내고 왔다"며 "그래도 요즘 드라마, 영화에 잘 나오니까 보기는 좋은데 어느날 갑자기 죽어버린다. '태양의 후예'에서도 없어져버리고 ('고려거란전쟁') 양규 장군도 화살 맞아서 죽지"라고 뜻밖의 속상한 점을 밝혔다.

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어머니 역시 "이제는 많이 극복했는데 처음에는 배우로 봐야 하는데 아들로 보니까"라고 눈물까지 보였다고 밝혔다. 이에 지승현은 "방송에서 죽고 나면 3일 동안 엄마한테 전화가 많이 온다. 살아있나 싶어서"라며 웃었다. 아버지는 "'역사스페셜'도 그렇고 '편스토랑'도 네가 안 죽어서 너무 좋다. 우리는 단지 네가 드라마, 영화에서 오래 살았으면 좋겠다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com