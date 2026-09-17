서인영, '뼈말라' 트렌드에 소신 "가슴 없고 힙 큰 몸매가 예뻐, 다들 너무 말랐다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 서인영이 대중의 미적 기준과 최신 트렌드 속에서 자신이 추구하는 독보적인 몸매 소신을 솔직하게 털어놔 화제를 모으고 있다.

17일 E채널 공식 유튜브 채널에는 "첫 만남 티저 | 본투비 유행 퀸 서인영 & MZ 1타 강사 미미미누의 아찔한 첫 만남! [서인영의 유행꼰대]"라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 공개된 영상 속에는 다음 달 1일 첫 방송을 앞둔 웹예능 '서인영의 유행꼰대' 티저 영상이 담겨 있어 벌써부터 뜨거운 관심을 모으고 있다.

이날 서인영은 새로운 콘텐츠의 진행을 함께 맡은 미미미누와 첫 만남을 갖고 유쾌한 호흡을 맞췄다. 두 사람은 앞으로 선보일 콘텐츠의 방향성에 대해 대화를 나누던 중, 최근 세대의 가장 뜨거운 화두인 트렌드와 패션, 그리고 몸매에 대한 솔직한 생각을 가감 없이 꺼내놓았다.

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특히 최근 연예계와 대중문화계에서 화제가 되고 있는 극단적인 '뼈말라' 몸매 트렌드에 대해 서인영은 "내가 원하는 몸이 있다. 팔뚝은 마르고 엉덩이 없고 가슴은 없다. 골반은 있고 허벅지가 탱탱해야 한다"라며 자신만의 확고한 바디라인 철학을 가감 없이 밝혔다.

이어 요즘 세대의 트렌드에 대해서도 솔직한 심경을 전했다. 그는 "내가 원하는 몸매가 있지만 요즘에는 애들이 너무 마르니까 나도 말라야 하나? 이런 느낌이 있다. 영향을 받는다"라며 트렌드 속에서 느끼는 현실적인 고민을 털어놓기도 했다. 이뿐만 아니라 방송 중 "뒤트임도 하고 싶다"라며 유쾌하고 거침없는 성형 소신까지 솔직하게 고백해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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앞서 서인영은 지난 대형 음악 페스티벌 '워터밤' 무대를 완벽하게 소화하기 위해 지방흡입과 레이저 시술, 그리고 혹독한 다이어트를 병행해 체중을 46kg까지 감량해 큰 화제를 모은 바 있다.