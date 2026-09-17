"이동욱과 연인이라 믿어, 7억 선물도 보냈다는데" 사칭범에 3,500만 원 뜯긴 피해자 ('뉴스헌터스')

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이동욱의 사칭범에게 금전 피해를 당했다는 피해자가 나타났다.

16일 방송된 SBS '뉴스헌터스'에서는 배우 이동욱을 사칭하는 일당에게 금전 피해를 당한 피해자의 사연이 공개됐다.

보조출연자로 활동 중인 30대 여성 A씨는 이동욱이라고 주장하는 사람과 8개월간 연애했으나 송금한 돈 3,500만 원을 아직도 돌려받지 못했다고 밝혔다. A씨는 "이동욱 씨가 저한테 고백 비슷하게 했다. 부모님이랑 찾아가서 상견례도 해보자고까지 얘기가 나왔다. 연인 사이로 발전이 된 거다. 이런 얘기를 1년 가까이 했다. 저를 배우자로 점 찍은 거 같다"며 "제가 쓴 돈만 해도 3~4천만 원 정도 된다. 적금까지 깨서 제 생활비까지 보태서 3,500만 원을 보내줬다"고 밝혔다.

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A씨에 따르면 이동욱 사칭범은 해외 촬영 중 A씨에게 선물을 주겠다며 7억 원 상당의 선물이 담긴 소포를 보냈으나 세관에 걸렸다고 주장했다. 이에 이동욱 사칭범은 통관서류발급비 명목으로 몇백만 원의 거액을 달라는 요구를 계속했고, 이 돈의 액수가 3,500만 원까지 됐다고. 이동욱 사칭범은 "연예인이라 일이 커지면 안 된다. 소속사 계좌로 보내지 말고 내가 지시하는 계좌로 돈을 보내라"라고 밝혔다. 이동욱 사칭범이 보낸 계좌번호의 입금명은 모두 달랐다.

이에 이동욱 소속사 측은 "저희 소속 아티스트는 개인 메신저 및 SNS 계정으로 금품, 돈, 개인정보 등을 요구하는 경우가 절대 없다. 최근 비슷한 피해 사례가 다른 곳에서도 일어나고 있어 각별한 주의가 필요하다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com