'김보민♥' 김남일, 190cm 고3 子 공개 "축구 안 시켜, 공부해야되는데 게임만 한다"(홈즈)

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[스포츠조선 김소희 기자] 축구선수 출신 방송인 김남일이 어느새 훌쩍 자란 고3 아들의 놀라운 근황과 함께 유쾌한 현실 아버지의 고충을 털어놔 이목을 집중시키고 있다.

17일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'에는 축구 레전드 김남일과 김영광이 출연해 화려한 입담을 뽐냈다.

이날 방송에서 김남일은 아나운서 아내 김보민과의 사이에서 낳은 첫째 아들의 훌쩍 자란 근황을 공개해 시선을 사로잡았다. 김남일은 "아들이 고3이다"라며, "키가 190cm 정도 된다"라고 남다른 유전자를 인증해 감탄을 자아냈다.

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이어 "지금 제일 중요한 시기라 공부해야 하는데, 게임만 하고 있다"라며 너스레를 떨었다. 축구선수인 아버지를 따라 축구를 시키고 있냐는 물음에 그는 "운동은 취미로 농구 정도만 한다"라며 답했다. 하지만 공부를 강압적으로 시키지는 않고 있다고. 그는 "(공부하라고) 강압적으로 얘기하진 않는데, 가끔씩 한번 푸닥거리를 한다"라며 현실감 넘치는 부자 관계를 고백해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

한편, 김남일과 김보민은 지난 2007년 결혼해 슬하에 아들 김서우 군을 두고 있다.