게임업계, 사회공헌도 '게임답게'…2년간 활동 한눈에 담았다

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게임업계 주요 기업들이 지난 2년간 펼친 사회공헌 활동을 한데 모은 백서가 나왔다. 단순 기부와 후원을 넘어 게임이 가진 상호작용과 창의성을 교육·환경·복지 등 다양한 분야에 접목한 사례들이 담겼다.

게임문화재단은 게임업계의 사회공헌 활동과 주요 성과를 정리한 '게임업계 사회공헌활동백서 2024-2025'를 발간했다고 밝혔다. 이번 백서는 게임문화재단 사회공헌협의체에 참여하고 있는 NHN, 넥슨, 넷마블, 엔씨, 네오위즈, 펄어비스가 공동으로 발행했다. 2024년부터 2025년까지 2년간 각 기업이 진행한 사회공헌 활동을 정리했다.

백서는 '나눔과 상생', '포용과 동행', '소통과 공감'을 주요 주제로 삼았다. 각 기업이 보유한 게임과 콘텐츠, 기술 등 역량을 활용해 사회적 가치를 만들어낸 사례도 함께 소개했다.

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특히 기존의 기부 중심 사회공헌에서 한발 더 나아가 게임의 상호작용과 창의성을 활용한 활동에 초점을 맞췄다. 교육과 환경, 복지 등 분야별 활동을 구체적인 사례와 함께 담아 게임업계가 사회공헌의 영역을 어떻게 넓혀가고 있는지를 보여준다.

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기업별 사회공헌 활동의 방향과 현장 이야기도 담았다. NHN, 넥슨, 넷마블, 엔씨, 네오위즈, 펄어비스의 사회공헌 부서장 인터뷰를 통해 각 기업이 사회공헌 활동을 추진하게 된 배경과 의미, 현장에서의 경험, 앞으로 풀어야 할 과제 등을 짚었다.

게임문화재단 유병한 이사장은 "이번 백서를 통해 게임업계의 사회적 책임이 다양한 영역으로 확장되고 더욱 정교해지고 있음을 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 게임문화재단은 미래를 여는 K-게임문화의 허브로서 게임업계의 사회공헌 활동을 꾸준히 기록하고, 그 긍정적인 가치가 우리 사회 전반으로 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

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게임문화재단은 2011년부터 게임업계의 사회공헌 활동을 기록해오고 있다. 이번 백서는 행정부와 입법부, 유관기관 등에 배포되며 게임문화재단 홈페이지에서 PDF 형태로 확인할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com