웹젠 '샷온라인', 경험치 300%↑…'발할라 스피드 점핑 클래스' 진행

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웹젠의 PC 온라인 골프게임 '샷온라인'이 이용자의 캐릭터 성장을 돕는 대규모 점핑 이벤트를 시작한다.

웹젠은 '샷온라인'에서 '2026 발할라 스피드 점핑 클래스' 이벤트를 오는 10월 22일까지 진행한다고 17일 밝혔다.

'발할라 스피드 점핑 클래스'는 캐릭터의 빠른 성장을 지원하는 이벤트다. 이벤트 기간 800레벨 이하 캐릭터의 획득 경험치가 300% 증가하며, 마이너스 경험치 삭제와 퍼팅라이 안내, 컨시드 등 다양한 편의 기능도 제공한다. 캐릭터를 육성한 구간에 따라 클럽과 의상 등 다양한 보상도 받을 수 있다. 플레이 과정에서 미션을 수행하면 추가 이벤트 경험치를 획득할 수 있어 성장 속도를 한층 높일 수 있다.

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이벤트 시작 후 7일 동안에는 모든 회원에게 다이아몬드 멤버십 쿠폰을 지급한다. 아너 4급까지 달성한 이용자에게는 기간제 스페셜 프리미엄 이용권도 제공한다.

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'점핑 부스팅 이벤트'도 함께 진행한다. 플레이 기록에 따라 지급되는 아이템을 장착하고 게임을 플레이하면 특정 조건을 달성했을 때 경험치 박스를 획득할 수 있다. 이밖에 핫타임 이벤트 등 캐릭터 성장을 지원하는 다양한 혜택을 마련했다.

'샷온라인'은 골프의 실제 경기 방식을 기반으로 캐릭터 육성과 장비 성장 요소를 결합한 PC 온라인 골프게임이다. 이번 이벤트를 통해 신규 및 복귀 이용자의 진입장벽을 낮추고 기존 이용자의 캐릭터 육성에도 속도를 더한다는 계획이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com