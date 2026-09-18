'장애학생 속옷 빨아준' 김규원, 공익시절 선행에 "정들어 챙긴 것뿐, 미담도 아냐"

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 김규원이 최근 화제가 된 '공익 시절 미담'에 대해 "마땅히 해야 할 일"이라며 겸손함을 보였다.

17일 미미미누 유튜브 채널에는 '"학창 시절에 계속 고백 공격을 했어요" 대입 재수를 거쳐 남자신인예능인상을 수상한 코미디언의 사연'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 공개된 영상 속에는 미미미누가 최근 온라인상에서 큰 화제를 모았던 김규원의 미담을 언급하며 유쾌한 대화를 나누는 모습이 담겼다.

이날 미미미누는 "뜻밖의 선행 사실이 알려졌다"라며 지난 서 지난 8월 화제를 모은 김규원 미담을 언급했다. 당시 온라인상에는 김규원이 초등학교 사회복무요원으로 복무할 당시 근육병을 앓는 학생을 극진하고 세심하게 돌본 사연이 뒤늦게 알려져 감동을 안긴 바 있다. 당시 그는 소변 실수를 한 장애 학생의 속옷을 직접 빨아주는 등 헌신적인 모습을 보였고, 시간이 흘러 해당 학생의 중학교 졸업식까지 직접 찾아가 축하해 준 사실이 전해져 따뜻한 울림을 줬다.

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미미미누는 이에 대해 "본인이 바이럴한 건 아닐 거고?"라고 유쾌한 농담을 던졌다. 이에 김규원은 "이슈가 있었다"라며, 당시 청룡시리즈어워즈 신인예능인상 수상 시기와 맞물리면서 일각에서 제기된 '바이럴 의혹'을 유쾌하게 해명했다.

또한 김규원은 특유의 겸손한 태도도 잊지 않았다. 그는 "미담이라고 하기에도 민망하다. 사람 간에 연을 맺으면 자연스럽게 챙기게 된다"라고 말했다. 이어 "그 친구 (초등학교) 졸업할 때도 갔지만 코로나여서 얼굴을 직접 못 봤다. 정이 많이 들어 아쉬웠다. 근데 제가 방송 활동하는 걸 보고 (학생) 어머니가 연락을 주신 것"이라며 훈훈한 재회의 계기를 전했다.

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또한 해당 사연의 어머니와 다시 연락이 닿아 중학교 졸업식까지 참석하게 되었다는 그는 "이렇게 이슈가 될지 몰랐다"라며 얼떨떨한 심경을 내비쳤다.

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이를 듣던 미미미누가 "자연스럽게 마땅히 할 일을 한 거지 않냐"라고 훈훈하게 부연하자, 김규원은 "너무 재수 없다. 마땅히 해야 할 일을 했다고 하는 게"라며 특유의 재치 있는 너스레로 현장을 웃음바다로 만들었다. 이에 미미미누는 "누구나 다 할 수 있는 일은 아니다. 또 그런 마음으로 살아왔기 때문에 좋은 일도 찾아온 것"이라며 아낌없는 찬사를 보냈다.