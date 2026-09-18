'사업가♥' 서인영, 재혼 앞두고 '연프' 출연 욕심 "첫만남에 키스도 가능"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 서인영이 결혼을 앞두고 연애 프로그램 출연에 대한 유쾌하고 거침없는 욕심을 드러내어 이목을 집중시키고 있다.

17일 E채널 공식 유튜브 채널에는 "첫 만남 티저 | 본투비 유행 퀸 서인영 & MZ 1타 강사 미미미누의 아찔한 첫 만남! [서인영의 유행꼰대]"라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 공개된 영상 속에는 다음 달 1일 첫 방송을 앞둔 예능 '서인영의 유행꼰대' 티저 내용이 담겨 있어 벌써부터 뜨거운 관심을 모으고 있다.

이날 서인영은 새로운 콘텐츠 진행을 함께 맡은 미미미누와 첫 만남을 갖고 유쾌한 호흡을 맞추며 요즘 세대의 트렌드에 대해 이야기를 나눴다. 첫 번째 주제로 "요즘 세대들의 연애"가 꼽히자, 미미미누는 서인영에게 평소 연애 프로그램을 시청하는지 물었다.

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이에 서인영은 "아는 프로그램도 없다. 내 연애가 아니라서"라면서도 "연애는 다 비슷비슷하다. 그렇지만 풀리지 않는 게 연애다"라며 자신만의 솔직한 연애관을 강조했다. 그러자 제작진과 미미미누는 과거 큰 사랑을 받았던 MBC '우리 결혼했어요'를 언급하며 "해보셨지 않냐"라고 물었다.

과거 가수 크라운제이와 함께 '우결'에서 가상 부부로 큰 인기를 끌었던 서인영은 "그건 가상이지 않냐"라며 "나는 돌싱들 만나고 그런 거 이야기하는 줄 알았다"라고 털어놔 웃음을 자아냈다. 이어 미미미누가 "'환승연애'도 있다. 이런 연애 프로그램에 나가본다면 어떨 것 같냐"라고 묻자, 서인영은 "나는 지금 뭐든지 나가고 싶다. 결혼 앞두고. 지금 이게 마지막 기회다. 나 좀 내보내줘"라며 거침없는 입담으로 너스레를 떨었다.

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당황한 미미미누가 "아니, 지금은 안 된다. 결혼 발표 되지 않았냐"라며 급히 만류하자, 서인영은 "그래, 그래서 지금 이러고 있는 거 아니니"라며 "결혼 발표가 빨리 나가지고"라며 유쾌한 아쉬움을 드러내 폭소를 자아냈다.

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이후에도 핫한 연애 프로그램에 대한 솔직한 감상평이 이어졌다. 서인영은 인기 프로그램인 '솔로지옥'에 대해 "그거 봤다. 천국도 가서 껴안고 자더라. 재밌겠더라"라며, "'쏘핫'도 봤다. 몸 만지고 키스하고 시작하더라"라고 남다른 시청 소감을 전해 눈길을 끌었다. 이에 미미미누가 "연애 프로그램 나가서 좋아하는 남성 있으면 바로 키스도 가능하냐"라고 농담을 던지자, 서인영은 "당연하지"라며 쿨하게 인정해 현장을 발칵 뒤집었다.

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한편, 서인영은 지난 2023년 결혼 후 1년 만에 이혼 소식을 전한 바 있으며, 현재는 6살 연상의 사업가 연인과 올해 하반기 재혼을 앞두고 있다.

그는 자신의 채널을 통해 예비 신랑과 러브 스토리를 밝히기도 했다. 당시 서인영은 "한 때 우울증도 심했고 술로 지내는 날도 많았다. 그런데 소개팅으로 만난 남자친구가 첫 만남에서 웃으면서 눈을 피하지 않고 인사하는 모습이 좋았다. 친구들과 가족들이 있는 자리에 당당하게 오는 모습도 인상적이었다"라고 회상했다.

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이어 "처음부터 결혼을 생각한 건 아니었다. 오히려 또 상처받을까 봐 스스로를 말렸다. 그런데 점점 이 사람과 함께라면 괜찮겠다는 확신이 생겼다. 결혼해야겠다는 심지가 생겼다"면서도 "반면 남편은 처음 보자마자 결혼할 것 같다고 생각했다고 했다. 그래서 첫 키스도 한 것 같다"라며 달달한 설렘을 전해 부러움을 자아냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com