'4년 잠적 끝' 천상지희 다나, 완전체 복귀에 선긋기 "불화 NO, 서로 목표 지점 달라"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 천상지희 더 그레이스 출신 다나가 4년 만에 대중 앞에 모습을 드러낸 가운데, 천상지희 완전체 재결합 및 방송 복귀에 대해서는 조심스러운 입장을 전했다.

다나는 지난 18일 자신의 개인 SNS 계정을 통해 "답변은 좀 늦을 수 있는데 DM(다이렉트 메시지)을 보니 해야 할 것 같아서 도전!"이라며 오랜만에 팬들과 소통에 나섰다.

이날 다나는 "많이 보고 싶었다"라며 근황을 묻는 팬들에게 "평범하게 열심히, 무엇보다 몸과 마음도 건강하게 잘 지내고 있다"라며 환한 미소로 인사를 건넸다. 한 팬이 "고맙다. 잘 지내줘서"라고 따뜻한 위로를 건네자, 다나는 "이번에 인스타 스토리를 올리고 느낀 건데 엄청 로맨틱한 메시지가 많이 왔다. 뭔가를 바라거나 묻지도 않고 그냥 있는 그대로 괜찮다 해주시는 것 같아서 위로를 많이 받았다"라며 뭉클한 감격을 전했다.

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그간 4년이라는 긴 시간 동안 대중의 시선에서 벗어나 있던 이유에 대해서도 진솔하게 고백했다. 다나는 "아주 오랫동안 절 잊지 않고 반겨주시는 마음은 다 같으실 테니 실망하실까 봐 도망만 치는 건 더 이상 안 될 것 같아 용기를 내보았다"라며 팬들을 향한 미안함과 고마움을 동시에 내비쳤다.

그러나 팬들이 가장 궁금해했던 천상지희 완전체 활동에 대해서는 명확한 입장을 밝혔다. "천상지희 멤버들하고 다같이 나와달라"는 팬의 요청에 다나는 "가장 많이 묻고 싶으셨던 말 중 하나일 것 같은데 결론부터 말씀드리자면 쉽지 않을 것 같다"라고 운을 뗐다.

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이어 "불화가 있는 건 아니고 바라보는 목표 지점이 다르기 때문"이라고 강조하며 "저는 아직 다시 방송을 하고 싶은지 아닌지에 대한 제 마음을 정확하게 파악하지 않은 상태고 현재 생활에 만족하고 있다. 그래서 멤버들에게 항상 미안하다"라고 털어놨다.

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또한 그는 "여느 가수들처럼 오랜만에 모여 콘서트를 하거나 기념앨범을 발매하면 너무 좋겠지만, 부족한 제 생각으로는 그것이 또 다른 공백의 시작일 것 같고 꾸준히 방송을 하려는 마음이 있는 게 아니라면 평범한 일상을 보낼 수 있는 지금의 생활을 걸고 다시 활동을 하는 게 맞는지 도무지 모르겠다"라고 복잡한 심경을 전했다. 그러면서도 "너무 어릴 때 시작했던 일이고 참 열심히 했고 행복했다. 특히 천상지희는 제 인생의 큰 가르침과 감동을 준 활동이었다"라며 과거를 애틋하게 추억했다.

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1986년생인 다나는 지난 2000년 영화 '평화의 시대'로 연예계에 데뷔한 뒤, 2001년 솔로 가수로 변신해 큰 사랑을 받았다. 이후 2005년 그룹 천상지희 더 그레이스로 재데뷔해 독보적인 보컬 실력과 퍼포먼스를 선보였다. 그러나 이후 그룹 활동이 사실상 중단되었고, 다나는 한동안 부쩍 살이 오른 모습으로 대중 앞에 서며 건강이상설에 휘말리기도 했다.

이후 2019년 눈부신 다이어트 성공 소식을 알리며 복귀 의지를 다지는 듯했으나, 2022년 돌연 SNS 계정을 비공개로 전환하며 행방이 묘연해졌다. 특히 지난해 10월 유튜브 '재친구'에 천상지희 멤버들이 출연할 당시에도 다나만 모습을 드러내지 않았으며, 지난 5월 21주년 모임에도 등장하지 않아 팬들의 아쉬움을 자아낸 바 있다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com