30기 옥순, ♥영수와 결혼 앞두고 고민 "신혼 즐기고 싶은데 빨리 아이 가지라더라"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 30기 옥순이 결혼을 앞두고 고민을 밝혔다.

17일 유튜브 콘텐츠 '식장앞'에서는 '행복하시죠?'라는 제목의 영상이 게재, 28기 옥순, 30기 옥순, 32기 옥순이 출연했다.

세 사람은 모두 '나는 솔로'를 통해 연인을 만난 공통점이 있었다. 28기 옥순은 28기 영호와 재혼했고, 30기 옥순도 30기 영수와 결혼식을 앞두고 있다.

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특히 30기 옥순은 영수에게 고가의 시계와 함께 성대한 프러포즈를 받아 화제가 됐다. 옥순은 "그때 다들 눈치 챘을 거라 생각하던데 저는 눈치가 없고 남들이 얘기하는 걸 그대로 생각하는 편"이라 밝혔다. 옥순은 "영수가 코타키나발루 관광청에서 홍보해달라는 식으로 얘기를 해서 홍보 영상을 찍는 줄 알았다. 저는 홍보 영상을 만들려고 한 건데 알고 보니 그 친구가 거짓말로 속인 거였다"고 프러포즈를 전혀 눈치 못 챈 이유를 밝혔다.

결혼식 로망에 대해 30기 옥순은 "저희는 예산을 정해놓고 '이 안에서 잘 배분하자'였는데 그 중에 아끼지 말자는 건 식장이었다. 무조건 밝은 홀에 하고 싶었는데 영수 님이 원하는 대로 하라 했다. 밝은 홀을 찾는 게 힘들었고 위치, 식대가 들어갔을 때 괜찮은 곳을 찾는 게 오래 걸렸다"고 밝혔다.

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결혼을 앞두고 고민이 있다는 30기 옥순은 "제가 35살이니까 노산에 들어간다. 그러니까 1년,1년이 다를 거라 하더라"라며 "신혼을 즐기고 싶은데 '너 그냥 빨리 갖는 게 나아' 이런 분도 계시고 '아니야. 무조건 신혼 필요하다'는 분도 계시다. 뭐가 나랑 맞는지 모르겠다"고 털어놨다.

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이에 결정사 대표는 "신혼을 즐기기에는 이미 나이가"라며 "그래도 아이를 생각하면 걱정되는 부분이 나중에 생길 거 같다. 그때 후회하기 보다는 후회하지 않는 선택을 하는 게 나을 거 같다"는 의견을 냈다. 하지만 MC 미남재형은 "저는 1년은 막 돌아다녔으면 좋겠다"고 반대 의견을 냈다.

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결정사 대표는 "임신하고 돌아다니면 된다"고 했지만 32기 옥순은 "안 될 수도 있다. 입덧이 심할 수도 있다"고 밝혔다. 둘째 임신 중인 28기 옥순 역시 "마음처럼 되는 게 아니"라고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com