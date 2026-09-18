타블로, 역대급 흑역사.."만취해 달리는 버스서 뛰어내려, 응급실 갔다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 에픽하이 멤버 타블로가 만취해 버스에서 뛰어내렸다가 응급실에 실려 갔던 아찔한 일화를 공개했다.

17일 '에픽하이' 유튜브 채널에는 '여보, 쓰레기 좀 버리고 올게'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 타블로는 인생에서 술을 가장 많이 마신 날이 2002년 월드컵 때였다면서, 당시 버스에서 뛰어내리는 위험천만한 일을 벌였다고 밝혔다. 그는 "그때 누군가가 준 샴페인을 원샷했다. 그리고 (월드컵 경기를 이겨) 너무 기쁘니까 몇십 명이 날 갑자기 들어올리더니 버스 위에 올렸다. 사람들이 날 보고 환호를 지르길래 '연예인은 이런 기분이겠구나' 싶더라. 그때 무명이었는데 이게 무대라는 생각이 들었다"라고 떠올렸다.

Advertisement

이어 "근데 버스가 출발했다. 난 멈춰있는 버스인 줄 알았다. 나 말고 다른 사람도 있었는데 그 사람이 먼저 버스에서 뛰어내려 착지를 하더라. 그래서 나도 점프를 했는데 일어나자마자 옆으로 쓰러졌다"라고 설명했다.

그 후 응급실에 실려갔지만 다행히 검사 결과 부상을 입지 않았다고. 타블로는 "발바닥만 심하게 멍들었다"라고 말했고 미쓰라는 "사진을 보고 놀랐다. 발가락만 빼고 다 시커멨다"라며 웃었다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com