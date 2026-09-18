'음주 논란→생활고' 최철호 "'특종세상' 출연료 150만원 받았다, 택배 10일치 일당"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 최철호가 '특종세상' 출연 비화를 털어놨다.

17일 '요즘 뭐해' 유튜브 채널에는 '야인시대. 신마적 최철호, '개고기 김' 때문에 눈물 연기 망칠 뻔?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

최철호는 MBN '특종세상'에 출연하게 된 이유에 대해 "원래 (정)운택이 취재를 위해 운택이에게 섭외 요청이 왔는데, 운택이가 '난 이제 목회 생활하니까 찍을 거 없고 쫄딱 망한 사람이 있다"라며 나를 소개했다"라고 설명했다.

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그렇게 제작진과 미팅이 성사됐지만 가족 출연 제의가 오가면서 촬영은 흐지부지가 됐다. 그러나 룸메이트의 말에 결국 촬영을 결심했다.

그는 "택배 일을 할 때 룸메이트가 있었다. 혼자 지내면 월세가 40만원인데, 둘이 지내면 반씩 내면 되지 않나. '특종세상' 작가에게 전화가 왔을 때 다음에 연락하겠다고 했더니, 룸메이트가 '왜 출연 안 하냐. 나쁜 짓 하는 것도 아니고 열심히 살려고 하는 거 아니냐. 돈도 줄 거 아니냐'라고 하더라. 일당 18만원보다 더 주겠지라는 생각에 출연료 물었다"라며 3회차를 찍고 출연료 150만원 정도를 받았다고 설명했다. 이는 택배 일당 기준으로 열흘 정도 일해야 벌 수 있는 금액이었다. 최철호는 "그래서 택배 일하는 걸 찍었는데 그렇게 난리가 날 줄 몰랐다. 지인들에게 연락이 많이 왔다"라고 말했다.

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한편 최철호는 여자 후배 폭행 논란, 사업 실패 후 두문불출하다 지난 2020년 '특종세상'에 출연, 택배 물류 센터에서 일용직 노동자로 일하는 근황을 전해 화제를 모았다. 동정 여론이 생겨 복귀 가능성도 있었지만 2022년 회사 대표 집에서 음주 난동을 부려 경찰에 체포돼 또 논란이 됐다.

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이후 지난 6월 다시 '특종세상'에 재출연, 논란에 대해 다시 한번 고개를 숙였다.

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joyjoy90@sportschosun.com