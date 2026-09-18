안선영 "방송 끊겼을 때 식당 주방서 일할 생각, 벼랑 끝에 선 마음으로 살아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 안선영이 방송일이 끊겨 원치 않던 공백기를 가졌다고 밝혔다.

17일 유튜브 채널 '안선영의 이중생활'에서는 '인생을 망치는 소비습관들'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

안선영은 취업 준비를 핑계로 부모님에게 생활을 의지하는 동생 탓에 답답해하는 사연을 읽었다. 몇십만 원까지 필라테스까지 부모님한테 등록해달라 하는 동생에 결국 부모님은 생활비가 부족해 사연자에게 돈까지 빌렸다고.

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안선영은 "이건 동생을 뜯어고칠 수 있는 게 아니다. 부모님 모시고 와서 심각하게 얘기해야 한다"며 "부모님에게 진짜 사랑한다면 쫓아내라고 얘기해라"라고 단호하게 말했다.

그러면서 안선영은 "저는 방송 일이라는 게 오늘 당장 녹화 끝나면서 '내일부터 안 나와도 된다' 하면 잘리는 거다. 당연히 위로금, 실업급여 없다. 프리랜서이기 때문에 많이 번 해에 세금을 많이 내면 그 뒤로 일이 5년간 없어도 대출도 안 된다. 뭘 마음대로 살 수 없다"며 "그런 저도 방송이 끊긴 적이 있다. 근데 엄마가 걱정하는 게 싫어서 조리학원에 갔다. 거기서 한식 조리사 반을 다녔다. 뭐라도 안 배우면 안 될 거 같았고 이걸 배워서 식당 주방 일이라도 하겠다는 마음으로 벼랑 끝에 서있다는 마음으로 살았다"고 털어놨다.

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안선영은 "제일 부러운 게 (사연자 동생의) 가능성이 있는 나이라는 거다. 젊음을 허비하고 있지 않냐. 이걸 머리채 잡아서 하게 해야 한다"며 "어딜 가도 차별이 있고 어딜 가도 사건 사고가 있고 억울한 일은 반드시 생긴다. 그걸 이겨내는 게 어른이 되는 공부다. 매번 힘들면 때려칠 거냐. 당장 모든 지원을 끊으시길 바란다. 필라테스 환불 받아와라"라고 강조했다.

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wjlee@sportschosun.com