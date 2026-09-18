"우리 엄마랑 동갑"…한혜진, 2010년생 모델 한마디에 '충격'

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[스포츠조선 김준석 기자] 모델 겸 방송인 한혜진이 17세 후배 모델의 어머니와 동갑이라는 사실을 알고 충격에 빠졌다.

17일 유튜브 채널 '한혜진 Han Hye Jin'에는 '한혜진이 바라본 모델들의 현실'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 한혜진은 데뷔 7년 차 모델 한지영의 하루를 따라가며 패션쇼 현장을 찾았다.

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그는 한지영이 메이크업을 받는 동안 백스테이지를 둘러보며 쇼를 준비 중인 후배 모델들과 대화를 나눴다.

그러던 중 한혜진은 한 모델의 깨끗한 피부에 감탄하며 "피부가 진짜 좋다. 몇 살이냐"고 물었다. 해당 모델은 2010년생인 하윤지로, 올해 17세였다.

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하윤지는 자신의 나이를 밝힌 뒤 한혜진을 향해 "저희 어머니랑 동갑이다"고 말했다. 예상치 못한 답을 들은 한혜진은 잠시 말을 잇지 못하더니 충격을 받은 듯 들고 있던 카메라를 내동댕이쳤다.

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세월을 체감한 한혜진의 현실적인 반응에 현장에서는 웃음이 터졌다.

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한혜진은 1983년생으로 올해 43세다. 1999년 서울국제패션컬렉션을 통해 데뷔한 그는 27년째 정상급 모델로 활동하고 있다. 이제는 자신이 데뷔했을 당시 태어나지도 않았던 후배들과 같은 패션쇼 현장을 누비는 베테랑이 됐다.

이날 한혜진은 유쾌한 모습뿐 아니라 선배 모델다운 면모도 보였다. 그는 현장에서 만난 후배들의 고민과 이야기에 귀를 기울이고, 오랜 현장 경험을 바탕으로 진심 어린 조언을 건넸다.

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narusi@sportschosun.com