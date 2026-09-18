고지용, 양육비 326만원 뒤늦게 입금…본인 아닌 모친 이름이었다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용과 전처인 가정의학과 전문의 허양임이 양육비와 아들 승재 군의 면접교섭을 두고 법적 갈등을 벌이는 가운데, 고지용이 최근 두 차례 양육비를 지급한 내역이 확인됐다.

18일 스타뉴스에 따르면 고지용은 지난 8월 19일과 9월 10일 각각 163만원씩 총 326만원을 허양임에게 양육비 명목으로 지급했다.

해당 금액은 은행 계좌를 통해 전달됐으며 입금자는 고지용의 모친 윤모씨 명의로 확인됐다. 다만 모친 명의 계좌를 이용한 배경과 허양임이 제기한 재산 가압류 신청 사이에 연관성이 있는지는 확인되지 않았다.

Advertisement

앞서 허양임은 양육비 미지급을 이유로 고지용의 재산에 대한 가압류를 신청한 것으로 알려졌다. 일각에서는 미지급된 양육비가 약 4000만원에 달한다는 주장이 제기됐으나, 고지용 측은 "알려진 금액보다는 적다"고 반박했다.

고지용 측은 이혼 이후 건강 악화와 사업 실패 등으로 경제적인 어려움을 겪으며 양육비를 제때 지급하지 못했다고 설명했다.

Advertisement

고지용은 간경화와 간경변, 쇼크 등으로 여러 차례 병원 치료를 받았고 이 과정에서 상당한 의료비가 발생했다고 주장했다.

Advertisement

고지용은 허양임 측에 두 차례 내용증명을 보내 밀린 양육비의 분할 납부를 요청하는 한편, 아들 승재 군과의 면접교섭을 요구한 것으로 전해졌다.

Advertisement

최근에는 정기적인 양육비를 다시 지급하고 있다는 것이 고지용 측 입장이다.

양측은 현재 승재 군의 면접교섭 문제를 놓고도 대립하고 있다. 고지용은 올해 어린이날 이후 약 4개월 동안 아들을 만나지 못했으며, 2024년 4월 협의 이혼한 뒤 지금까지 승재 군을 만난 횟수도 6차례 정도에 불과하다고 주장했다.

Advertisement

허양임은 지난 5일 고지용을 상대로 면접교섭 심판을 청구했다. 그는 17일 SNS를 통해 "이혼 당시 정기적인 면접교섭에 관한 별도의 정함은 없었다"며 "최근 고지용 씨가 제가 승재에 대한 면접교섭 권한을 부당하게 제한하고 있다고 주장해, 제가 먼저 법원에 면접교섭 심판을 청구한 상태"라고 밝혔다.

이어 "향후 법원의 결정에 따라 면접교섭을 성실하게 진행할 예정"이라고 덧붙였다. 허양임 측은 구체적인 일시와 장소를 정해 매월 한 차례 면접교섭을 진행하는 방안을 요청한 것으로 전해졌다.

고지용도 지난 16일 허양임을 상대로 면접교섭 방해금지와 자녀 사진·영상 게시금지를 요구하는 가처분 신청을 서울가정법원에 냈다.

Advertisement

고지용은 "아들을 마지막으로 본 것이 올해 어린이날"이라며 "아들을 만나지 못하는 문제가 가장 크다"고 법적 대응에 나선 이유를 밝혔다.

또한 미지급 양육비에 대해서는 분할 납부 의사를 전했지만, 허양임 측이 대화를 거부하고 법적 절차를 진행했다고 주장했다.

반면 허양임은 면접교섭을 차단하려는 것이 아니라 법원의 판단을 통해 구체적인 방법과 일정을 정하겠다는 입장이다.

이에 따라 양육비 지급 및 체납 규모, 승재 군의 면접교섭 방식 등을 둘러싼 양측의 주장은 향후 법원의 판단 과정에서 구체적으로 다뤄질 전망이다.

고지용과 허양임은 지난 2013년 결혼해 이듬해 아들 승재 군을 얻었다. 가족은 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 사랑받았지만, 두 사람은 2024년 4월 협의 이혼했다.

narusi@sportschosun.com