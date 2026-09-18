"3년간 양육비 326만원, 고지용 부모 도리했나"…전처 허양임→소재원 작심발언[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 전인 가정의학과 전문의 허양임과 아들 승재 군을 두고 갈등을 빚고 있다.

고지용은 이혼 후 생사의 기로를 넘나들 정도로 건강이 악화돼 양육비를 지급할 수 있는 상황이 아니었음에도 허양임이 아이를 만나지 못하게 하고 재산을 가압류하기까지 했으며, 아이를 병원 홍보에 이용했다고 주장했다. 이에 16일 허양임을 상대로 면접교섭권 행사를 방해하고 아들의 사진과 영상 게시를 금지해 달라는 취지의 가처분 신청을 냈다.

허양임은 5일 구체적인 일시와 장소를 협의해 매월 1회 면접교섭을 요청하는 내용의 면접교섭권 심판청구의 소를 제기했다. 그는 17일 "이혼 당시 정기적인 면섭 교섭에 관한 별도의 정함은 없었다. 최근 고지용으로부터 제가 승재에 대한 면접교섭 권한을 부당하게 제한했다는 주장이 있어 제가 먼저 법원에 면접교섭 심판 청구를 한 상태다. 향후 법원 결정에 따라 면접교섭을 성실하게 진행할 예정"이라고 전했다.

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그런데 이 과정에서 소속사 측이 "2026년 8월부터 양육비를 정상 지급하고 있다"고 밝히면서 고지용에 대한 양육비 미지급 논란이 제기됐다.

유튜버 연예뒤통령 이진호는 고지용이 매달 189만원의 양육비를 지급하기로 했으나 실제로는 지난 8월과 9월, 단 두 차례만 양육비를 지급했고 미지급된 금액은 4000여만원, 지연 이자까지 포함하면 약 5000만원에 달한다고 밝혔다.

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고지용 측은 알려진 금액보다는 미지급금이 적고, 8월 19일과 10일 두 차례에 걸쳐 163만원씩 총 326만원을 모친 명의로 허양임에게 송금했다는 입장이다.

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소재원 작가. 사진=소 작가 SNS

이에 소재원 작가가 목소리를 냈다. 소 작가는 영화 '비스티보이즈' '소원' '터널'의 원작자이자 MBC '이별이 떠났다'를 집필, '약자를 대변하는 소설가'라는 수식어를 갖고 있다.

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소 작가는 18일 자신의 계정에 "고지용 관련 뉴스가 연이어 보이길래 들여다봤다가 상처받을 아이 생각에 절로 한숨이 내쉬어졌다"며 장문의 글을 남겼다.

소 작가는 "양육비가 4000만원 가량 미지급 됐다는 보도를 보고 당황스럽게도 했다. 양육비 미지급에 대한 이유로 건강 악화와 입원, 형편이 어려워진 점을 이야기하던데 나는 그리 공감이 가지 않았다. 아이에 대한 면접 교섭권 이야기 역시 현재 아이를 적극 양육하고 있는 엄마 입장이 충분히 이해됐다"며 자신의 개인사를 공개했다.

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현재 소 작가는 친권과 양육권을 갖고 있는 한부모 아빠이고, 그의 전처는 결혼 생활동안 가족을 위하느라 경력이 단절됐고, 양육비를 주지 않아도 된다고 했음에도 이혼 후 새로운 일자리를 찾아 월급의 80%를 보내고 있다고. 소 작가는 전처가 양육비를 보낸 뒤 생활고를 겪을 것을 우려해 돈을 다시 돌려보냈지만, 전처는 '내가 할 거 다하고 남는 돈으로 아이들에게 해주는 엄마가 어디있느냐'고 답한다는 것.

소 작가는 "부모의 도리를 먼저 다하시고 아이에 대한 권리를 주장하셨나요?"라며 "제가 이혼하고 아이를 키워보니 아이에게 이혼이라는 상처와 실망을 안겨준 가운데 부모의 나약하고 다투는 모습을 보여준다는 건 아이의 정신건강에 좋지 않다. 아이를 위해 달라진 모습을 보여달라"고 전했다.

또 "틱톡 활동도 하시고 회사와 계약도 하셨던데 새로운 도전은 언제나 응원받아야겠지만 지금은 당장 할 수 있는 일을 찾아 양육비부터 책임지고 완납하며 아버지로서의 진정성을 보여주셨으면 한다. 가압류에 분노하기보다, 엄마가 아이를 이용한다고 오해하기보다, 아이에게 아빠의 사랑을 느끼도록 해주시길 간곡히 부탁드립니다"라고 호소했다.

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고지용은 2013년 허양임과 결혼, 이듬해 아들 승재 군을 낳았다. 이들 가족은 2017년 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 단란한 가족의 일상을 공개했으나 2024년 이혼했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com