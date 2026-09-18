이청아, 연이은 교통사고로 허리 악화…‘고분고분한 킬러’ 결국 하차

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이청아가 교통사고로 허리 상태가 악화되면서 새 드라마 '고분고분한 킬러'에서 하차한다.

18일 마이데일리 보도에 따르면 이청아는 지난달 드라마 촬영을 위해 이동하던 중 교통사고를 당했다. 이번 사고로 기존에 좋지 않았던 허리 상태가 더욱 악화된 것으로 전해졌다.

이청아는 사고 이후 치료를 병행하며 '고분고분한 킬러' 촬영장에 복귀했다. 작품을 향한 의지가 강했던 만큼 통증을 견디며 촬영을 이어가려 했지만, 최근 의료진으로부터 한 달 이상 움직임을 최소화해야 한다는 진단을 받았다.

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특히 '고분고분한 킬러'에는 액션 장면이 포함돼 있어 부상을 안은 채 촬영을 강행하기에는 무리가 따른다는 판단이다.

제작진은 이청아의 촬영 분량을 뒤로 미루면서 회복을 기다렸지만, 단기간 내 정상적인 촬영 복귀가 어렵다고 보고 하차를 논의한 것으로 알려졌다.

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현재 제작진은 이청아가 맡았던 이화라 역을 대신할 배우를 물색하고 있다.

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이청아는 지난해에도 교통사고를 당해 고관절을 다쳤다. 당시 드라마 '아너: 그녀들의 법정' 촬영이 바로 시작되면서 충분한 치료를 받지 못했고, 적절한 치료 시기를 놓친 뒤 허리와 목의 심한 통증을 견디며 촬영을 마친 것으로 전해졌다.

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지난해 사고로 인한 부상이 완전히 회복되지 않은 상황에서 또다시 교통사고를 당하면서 결국 작품에서 하차하게 된 셈이다.

'고분고분한 킬러'는 현모양처가 인생의 유일한 계획이었던 화초 같은 여자가 온실 밖에서 살아남기 위해 예정에 없던 취업에 나서면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.

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이청아는 극 중 코드네임 '미스리'로 불리는 이화라 역을 맡을 예정이었다.

narusi@sportschosun.com