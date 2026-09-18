한혜진, '수입 0원' 후배에 뉴욕행 티켓 쐈다…생활고 고백에 '통 큰 선물'

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[스포츠조선 김준석 기자] 모델 겸 방송인 한혜진이 생활고 속에서도 꿈을 포기하지 않는 후배 모델을 위해 뉴욕행 항공권을 선물했다.

17일 유튜브 채널 '한혜진 Han Hye Jin'에는 '한혜진이 바라본 모델들의 현실'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 한혜진은 자신보다 모델 경력이 20년 이상 짧은 데뷔 7년 차 모델 한지영의 하루를 동행했다.

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한혜진은 "뉴욕 패션위크에 가는 모델들은 지금 다 해외로 나가고 있는데 왜 여기 있느냐"고 물었다.

한지영은 지난 1월 뉴욕 패션위크에 다녀온 뒤 현재 모델 활동으로 얻는 수입이 거의 없는 상태라고 고백했다.

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한지영은 "아르바이트를 하지 않으면 생활하기 어렵다"며 "뉴욕에 갈 때도 자취방 보증금을 빼서 갔다"고 털어놨다.

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이를 들은 한혜진은 "모델 일로 충분히 생활비를 벌어야 하는데 현실적으로 쉽지 않다"며 안타까워했다.

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한혜진은 패션쇼 준비 과정을 지켜보며 모델들이 무대에 오르기까지 감내해야 하는 현실도 짚었다.

그는 "오디션과 피팅을 두 번씩 하고, 리허설도 두세 번 한다. 헤어와 메이크업을 받고 식사까지 한 뒤 단 20분 동안 쇼를 하는 것"이라고 설명했다.

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한지영은 패션쇼를 마친 뒤 쉴 틈도 없이 아르바이트를 하기 위해 이동했다. 꿈과 생계를 동시에 붙잡고 있는 후배의 모습을 지켜보던 한혜진은 직접 편지를 썼다.

한혜진은 편지에 "꿈은 그런 것 같다. 이루었을 때보다 꿀 때가 더 행복한 것. 너는 지금 꿈을 꾸고 있으니 더없이 행복하렴"이라고 적으며 한지영을 응원했다.

특히 한혜진은 한지영의 이름으로 내년 뉴욕행 비행기 티켓을 미리 예매해 제작진을 통해 전달했다. 항공권에 적힌 출국일은 20년 전 한혜진이 뉴욕으로 떠났던 날짜와 같아 의미를 더했다.

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예상하지 못한 선물을 받은 한지영은 결국 눈물을 보였다. 그는 "내년에 정말 잘하고 오겠다"며 "이번에 뉴욕에 가지 못해 '별로 아쉽지 않다. 후회하지 않는다'고 말씀드렸지만, 사실 그 선택을 하기까지 시간이 오래 걸렸다"고 속마음을 털어놨다.

1999년 데뷔한 한혜진은 국내외 무대에서 활약하며 한국을 대표하는 모델로 자리 잡았다. 자신이 걸었던 길을 뒤따르는 후배의 현실에 공감하고 다시 뉴욕에 도전할 기회를 선물한 그의 모습이 뭉클함을 안겼다.

narusi@sportschosun.com