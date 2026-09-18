"무대 불러야 가지"…하주연 솔직발언, 쥬얼리 1~4기 재결합 볼 수 있을까[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 쥬얼리 전체 합동 무대를 볼 수 있을까.

하주연은 16일 자신의 유튜브 채널에 '지오디 슨배님들 보러 간 날, 무슨 일이 있었냐면? | 페스티벌ㅣgodㅣ에픽하이ㅣ자이언티ㅣ폴킴ㅣ서스테이너블웨이브페스티벌ㅣ인천'이라는 제목의 브이로그를 공개했다.

공개된 영상에서 하주연은 인천에서 열린 '서스테이너블 웨이브 페스티벌' 공연을 보기 위해 현장을 찾았다. god 상징색인 하늘색에 맞춰 코디를 한 하주연은 가죽 신발을 보여주며 "'원 모어 타임' 때 하도 입어서 가죽을 그렇게 안 좋아한다"고 언급했다.

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또 공연을 관람하던 중에는 "다른 아티스트 무대 보면 나도 무대에 올라가고 싶은 마음이 꿈틀거린다. 이날도 나한테 인사하러 찾아온 분들이 '무대 하셔야죠?'라고 하셔서 '올라가아죠. 불러야 가죠'라고 했다"고 말했다.

쥬얼리 1기.

쥬얼리 2기.

쥬얼리는 2001년 정유진 전은미 이지현 박정아 체제로 데뷔했으나, 정유진과 전은미가 2002년 팀에서 탈퇴하면서 조민아와 서인영을 새롭게 영입했다. 이후 '어게인' '니가 참 좋아' '슈퍼스타' 등을 발표하며 승승장구 했으나 2006년 이지현과 조민아가 탈퇴하며 위기를 맞았다.

쥬얼리 3기.

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그리고 2008년 쥬얼리는 김은정과 하주연을 새롭게 영입, '원 모어 타임'으로 메가 히트를 기록했다. 그리고 2010년 박정아와 서인영까지 탈퇴하면서 쥬얼리는 박세미와 예원을 발탁해 4기 체제로 돌입했으나 아쉬운 성적을 남긴 채 2015년 해체했다.

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이후 쥬얼리는 조민아가 서인영의 결혼식에 불참한 뒤 '초대조차 받지 못했다', '멤버들이 나를 제외한 채 방송 활동을 했다', '쥬얼리 시절 왕따였다'는 등의 발언을 하며 불화설에 휘말렸다.

쥬얼리 4기.

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그러나 최근 서인영의 콘텐츠를 통해 오랜 불화를 끝내고 화해, 잇달아 완전체 재결합 무대를 꾸며 환호를 받고 있다. 6월에는 서인영 박정아 이지현 조민아 하주연이 서인영의 유튜브 콘텐츠를 통해 완전체 무대를 꾸몄고, 최근에는 서인영 박정아 이지현 조민아가 KBS2 '불후의 명곡'에서 함께 공연을 했다.

이런 가운데 하주연이 무대에 대한 갈증을 드러내면서 쥬얼리의 전멤버들이 모두 함께하는 무대도 볼 수 있을지 관심이 모아지고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com