BTS 공연 300만원 암표…이재명 대통령 "끝까지 추적, 부당수익 환수"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 대한민국 암표 문화가 바뀐다.

이재명 대통령은 17일 개인 SNS에 '방탄소년단 콘서트 11만→300만원, 암표 24억어치 팔아 집까지 샀다'는 제목의 기사를 공유했다.

이 대통령은 "정당한 관람 기회를 빼앗는 암표거래. 끝까지 추적해 부당하게 챙긴 수익까지 반드시 환수하겠다"고 밝혔다.

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이어 "8월 28일부터 개정된 공연법이 시행되며 효과를 발휘하고 있다. 아이돌 공연과 해외 가수 내한 콘서트, 스포츠 경기 등의 티켓을 정가보다 최대 30배 비싸게 되팔아 십수억원을 챙긴 암표 업자가 검거됐다. 암표로 부당한 이득을 챙기다가는 반드시 더 큰 대가를 치르게 된다는 사실을 분명히 보여주겠다. 애써주신 경찰 관계자 여러분 수고하셨다"고 전했다.

정부는 8월 28일부터 개정 공연법을 시행했다. 이는 매크로 미사용 암표, 타인 계정 도용, 예매 수량 제한 우회, 선예매 권한, 계정 양도 등의 행위 전반을 부정구매 혹은 부정판매로 규제하고 이와 같은 행위가 적발될 시 최대 50배의 과징금을 부과하는 등 암표 거래 근절을 위한 단속 범위와 처벌을 대폭 강화한 법안이다.

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이에 따라 경기북부경찰청 사이버범죄수사2대는 최근 매크로 프로그램을 악용해 티켓을 대량으로 구매한 뒤 재판매 한 혐의(업무 방해 등)로 30대 남성 A씨를 구속 송치했다.

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A씨는 2018년 9월부터 올해 4월까지 총 8967장의 티켓을 구해 약 24억원어치를 되팔아 약 16억원의 순이익을 남겼다. 특히 11만원 대에 책정됐던 방탄소년단 콘서트 티켓을 300만원에 판매하는 등 폭리를 취했다. 경찰은 상가와 채권 등 12억 6000만원 상당을 범죄수익으로 동결, 기소 전 추징보전 조치했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com