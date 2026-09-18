"마음만 앞섰다"...송지효, 유튜브 개설 1년 만에 '잠정 중단' 진짜 속내

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 송지효가 개인 유튜브 채널 '지효쏭' 운영을 잠시 중단하고 재정비에 들어간다.

지난 17일 유튜브 채널 '지효쏭'에는 'To. 그동안 지효쏭을 사랑해주신 분들께'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 송지효는 제작진과 식사하던 중 조심스럽게 채널의 향후 계획을 밝혔다.

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그는 "오늘이 마지막이 될 것 같다"고 말한 뒤 곧바로 "마지막은 아니다"라고 정정했다.

채널을 완전히 종료하는 것이 아니라 콘텐츠와 운영 방향을 다시 점검하기 위해 잠시 쉬어가겠다는 의미였다.

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송지효는 "조금 더 탄탄하고 단단해진 모습으로 다시 나타날 때까지 기다려 달라"며 "더 단단하고 완벽하게 만들기 위해 잠깐 쉬는 시간을 갖는 것"이라고 설명했다.

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제작진이 아쉬움을 드러내자 송지효는 "마지막이 아니니까 울지 말자"고 오히려 주변을 다독였다.

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이어 "유튜브에 끝이 있느냐. 하늘나라에 갈 때까지 해야 하는 것 아니냐"고 농담하며 무거워진 분위기를 풀었다.

송지효는 지난 1년 가까이 채널을 운영하며 느낀 솔직한 심경도 전했다.

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그는 아쉬움이 남는다면서 "마음만 앞선다고 모든 일이 되는 것은 아니라는 걸 배웠다"고 털어놨다.

이어 말뿐인 계획보다 실제로 지킬 수 있는 약속을 하는 채널로 돌아오겠다는 각오를 밝혔다. 충분한 준비와 고민을 거쳐 더욱 완성도 높은 콘텐츠로 구독자들을 다시 만나겠다는 계획이다.

송지효는 휴식 기간에도 팬들에게 알릴 좋은 소식이나 근황이 생긴다면 채널을 통해 전할 가능성을 열어뒀다. 그러나 작별 인사를 이어가던 중 감정이 북받친 듯 잠시 말을 잇지 못하는 모습을 보여 안타까움을 자아냈다.

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그는 "온전히 쉬는 시간이 아니라 재정비하는 시간"이라며 "다시 돌아올 수 있도록 하겠다. 그때까지 좋은 일만 있으시길 바란다"고 마지막 인사를 건넸다.

한편 송지효는 지난해 10월 개인 유튜브 채널 '지효쏭'을 개설하고 일상과 다양한 콘텐츠를 공개하며 팬들과 소통해 왔다.

꾸밈없는 일상도 여러 차례 화제를 모았다. 앞서 송지효의 헤어·메이크업·스타일링 담당자들은 영상에 출연해 그의 트레이드마크인 집게핀을 언급하며 "외출할 때는 제발 꾸미고 다녔으면 좋겠다"고 폭로했다.

그러나 송지효는 이후 공개된 캠핑 콘텐츠에서도 어김없이 집게핀을 착용하고 등장해 웃음을 안겼다.

narusi@sportschosun.com