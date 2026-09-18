우주소녀 설아, 오타 투성이 손편지 결국 삭제→'AI 활용' 논란 사과

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[스포츠조선 정안지 기자]우주소녀 설아가 15년간 몸담았던 소속사를 떠나며 공개한 손편지를 두고 AI 활용 의혹이 불거지자 사과했다.

18일 설아는 자신의 SNS를 통해 "내가 쓴 손편지가 울퉁불퉁해서 읽기가 힘들고 전달력이 떨어지는 것 같아서 가독성 좋게 올린다는 게 생각이 짧았던 것 같다"라며 고개를 숙였다. 이어 "앞으로는 모든 것에 조금 더 신중하겠다. 죄송하다"라며 사과했다.

앞서 설아는 지난 17일 SNS를 통해 "15년이라는 시간을 함께한 스타쉽 엔터테인먼트를 떠나 새로운 시작을 하게 됐다"라며 손편지를 공개했다.

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그러나 공개된 손편지에는 '낯설고'를 '낮설고'로, '배움'을 '배윰'으로 적는 등 일부 오타가 발견됐다. 이를 두고 온라인에서는 손편지 내용을 AI를 활용해 정리한 것이 아니냐는 의혹이 제기됐다. 일부 네티즌들은 오타가 있는 손편지를 검수 없이 그대로 공개한 점을 지적했다.

이에 설아는 손편지 자체가 아닌, 팬들이 보다 쉽게 읽을 수 있도록 별도의 형태로 게시하는 과정에서 문제가 생겼다고 설명했다. 이후 해당 게시물을 삭제한 설아는 손편지를 다시 게재했다.

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한편, 설아는 15년간 몸담았던 소속사를 떠나며 "15년이라는 긴 시간 안에는 정말 많은 배움이 있었고 그때의 기쁨과 벅찼던 날도, 마음처럼 되지 않아 속상했던 날도 있었지만 그 모든 시간을 지나오며 많은 것을 배우고 성장할 수 있었다. 그리고 그 모든 시간이 지금의 나를 만들었다고 생각한다"라며 지난 시간을 떠올렸다.

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이어 "무엇보다 긴 시간 동안 내 곁에서 함께 고민하고 노력해 주시고, 수많은 순간들을 같이 만들어 주신 스타쉽엔터테인먼트의 모든 분들께 진심으로 감사드린다. 함께했던 시간과 마음들을 오래도록 소중히 간직하겠다"라고 감사의 마음을 전했다.

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설아는 지난 2016년 우주소녀로 데뷔, '비밀이야' '너에게 닿기를' '이루리' 등의 히트곡을 발표하며 사랑받았다. 이후 솔로 가수로도 활약했다.

anjee85@sportschosun.com