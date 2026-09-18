'하시4' 김지영, 출산 후 골반까지 틀어졌다 "13kg 빼도 아직 58kg"

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[스포츠조선 정유나 기자] '하트시그널4' 출신 인플루언서 김지영이 출산 후 다이어트에 돌입한 근황을 공개했다.

김지영은 17일 "오늘도 운동한다. 다이어트 성공해서 싹 다 공유해보겠다"며 운동 중인 근황을 전했다.

이어 "쏟아지는 DM들을 보고 남겨보는 다이어트 현황"이라며 현재 체중과 감량 과정을 직접 밝혔다.

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김지영은 "저 아직 58kg입니다 여러분. 13kg 뺐지만 9kg 더 남은 눈물 나는 상황"이라며 현재까지 13kg을 감량했다고 밝혔다.

이어 "어두워서 괜찮아 보일 뿐 군살, 뱃살, 늘어진 살 전부 아직 멀었다"며 출산 후 몸 상태를 솔직하게 털어놨다.

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그러면서 "체중 대비 라인이 크게 무너지지 않은 건 오래전부터 꾸준히 해온 운동, 또 운동 덕분이다. 근육량도 23kg로 적지 않은 편"이라고 설명했다.

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김지영은 "결론은 운동은 필수다. 해서 나쁠 게 단 1도 없다"며 운동의 중요성을 강조했다.

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또 "자세히 보시면 출산하고 골반이 틀어져서 양쪽 골반라인도 다르다"며 출산 후 체형 변화까지 직접 언급했다.

한편 김지영은 지난 2월 국내 최대 유료 독서 모임 커뮤니티 트레바리 창업자 윤수영과 결혼식을 올렸다. 이후 지난 7월 건강하게 첫 딸을 출산했다.

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jyn2011@sportschosun.com